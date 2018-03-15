’Varlığınız bize güç veriyor’ mesajlı kutlama

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde her zamankinden farklı, sağlık çalışanlarını oldukça mutlu eden bir 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması yaşandı. Hastaneye gelen doktorlar, ’Varlığın bize güç veriyor’, ’İyi ki varsın doktorum’ mesajı ile karşılaştı.

Yaklaşık 3 ay önce göreve başlayan hastane başhekimi Opr. Dr. A. İbrahim Ulusoy ve idari ekibi tarafından sağlık çalışanlarını motive edici çalışmalar yapıldı. Göreve başladığından bu yana halka kaliteli sağlık hizmeti vermenin ve Avcılar Devlet Hastanesi’ni marka bir hastane yapmak için çalışmalar ve projeler üreten yeni hastane yönetimi, hastane personeline de 24 saat boyunca madden ve manen destek olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Hastane doktorları ve personeli hastaneye geldiklerinde hastanenin her köşesinde 14 Mart’la ilgili kutlama mesajları ve afişleri ile karşılaştılar. Hastane doktorları polikliniklerine gittiklerinde ise kapılarında hastane başhekimi tarafından kendileri için hazırlanmış fotoğraflarının karakalem çalışmasını ve kendilerine hitaben yazılmış "Varlığın bize güç veriyor", "İyi ki varsın doktorum" mesajı ile karşılaştılar. Doktorlar, polikliniğe girdiklerinde ise masalarında bir gül ve hastane başhekimi tarafından kendilerine hitaben yazılmış Tıp Bayramı kutlama mektubunu gördü. Hastane Başhekimi ve idari ekibi tarafından ayrıca polikliniklerinde ve çalışma alanlarında ziyaret edilen doktorlara 14 Mart’ın anlam ve önemine binaen Türk bayrağı hediye edildi.

14 Mart’ın anlam ve önemine binaen Avcılar protokolü ve Avcılar’da kamu ve özelde görev yapan doktor ve sağlık personelinin ve tüm hastane personelinin katıldığı etkinlik yapıldı. 14 Mart 1919’da tıbbiyeli öğrencilerin İstanbul’un işgaline karşı İngilizlere başkaldırışı ve Tıp bayramının tarihi, Mektebi Tıbbiye-i Şahane’nin hikayesi ve tıp bayramının milli duruşuna vurgu yapıldı. Protokol konuşmaları sonrasında hastaneden emekli olup ayrılan ve uzmanlık sınavlarını kazanıp ayrılacak olan doktorlara plaketleri takdim edildi. Program sonrasında tüm hastane personeli ve davetliler Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan eşliğinde tıp bayramı pastasını kesip yemek ikramında ve tıp bayramı buluşmasıyla programı bitirdiler.