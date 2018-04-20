Vasiyeti yerine getirildi, organları bağışlandı

Geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Muammer Eydemir’in vasiyeti yerine getirildi. Ölmeden önce organlarını bağışlayan Eydemir’in böbrekleri iki hastaya umut oldu.
Geçirdiği trafik kazası sonucu Balıkesir Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alınan ve beyin ölümü gerçekleşen Muammer Eydemir’in yakınları merhumun vefatından önce organ bağışı konusundaki vasiyetini yerine getirdi. Ailenin de onayı ile organları bağışlanan Eydemir’in böbrekleri Bursa Uludağ Tıp Fakültesinde iki hastaya nakledilmek üzere gönderildi. Balıkesir Devlet Hastanesi yetkilileri organ bağışının önemine değinerek, bağışta bulunan ailelere teşekkür etti.
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