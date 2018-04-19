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Vasiyetiyle organ bekleyen iki hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

BALIKESİR Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen Muammer Aydemir’in (62) vasiyetini yerine getiren ailesi, organlarını bağışladı.

Vasiyetiyle organ bekleyen iki hastaya umut oldu

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen Muammer Aydemir’in (62) vasiyetini yerine getiren ailesi, organlarını bağışladı. Aydemir’in böbrekleri iki hastaya umut oldu.
Balıkesir’de yaklaşık bir ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı Balıkesir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Muammer Aydemir’in dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Aile, Aydemir'in organlarının bağışlanması konusundaki vasiyetini yerine getirdi. Muammer Aydemir’in iki böbreği, Bursa Uludağ Üniversitesi Organ Nakil Koordinatörlüğü’nden gelen ekip tarafından alınarak, organ bekleyen hastalara nakil edilmek üzere götürüldü.
Hastanın vasiyetinin ailesi tarafından yerine getirildiğini belirten Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Dr. Mehmet Suluoğlu, Muammer Aydemir’in tüm organlarının bağışlandığını, ancak uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü için sadece böbreklerinin alınabildiğini belirtti. Aydemir’in iki hastanın canına can kattığını ifade eden Suluoğlu, “Ailesi, Aydemir'in vefatından önce yaptığı organ bağışı vasiyetini yerine getirdi. Bu zor ve hayırlı karar neticesinde iki hastamıza umut oldular” dedi.
2000 yılında emekli olan Muammer Aydemir’in daha sonra Balıkesir’de mobilya atölyesi kurduğu ve marangozluk yaptığı öğrenildi.

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Vasiyetiyle organ bekleyen iki hastaya umut oldu

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