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Vatandaşlar diş sağlığına değil görünüme önem veriyor

SAĞLIK HABERLERİ | 07.02.2018 17:00 | Son Güncelleme

Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker, vatandaşların diş hekimlerine genellikle diş beyazlatmak ve diş eti problemleri için geldiğine dikkat çekerek, “Vatandaşlar genellikle görünüme önem veriyor” dedi.Diş Hekimi Abdullah İlker, Türkiye’deki diş fırçalama alışkanlığı ve ağız-diş sağlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlar diş sağlığına değil görünüme önem veriyor

Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker, vatandaşların diş hekimlerine genellikle diş beyazlatmak ve diş eti problemleri için geldiğine dikkat çekerek, “Vatandaşlar genellikle görünüme önem veriyor” dedi.
Diş Hekimi Abdullah İlker, Türkiye’deki diş fırçalama alışkanlığı ve ağız-diş sağlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’de diş muayenelerine gelen hastaların, genellikle diş beyazlatma işlemi yaptırdığını ifade eden İlker, diş fırçalama derslerinin 3 yaşından itibaren çocuklara verilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye’de ağız ve diş sağlığına gerekli önemin verilmediğini vurgulayan Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker, “Eskiden okullarda diş koruma dersleri veriliyordu. Maalesef bugün koruyucu ağız, diş sağlığına zaman ayrılmıyor. Vatandaşlar, dişçilere genellikle diş beyazlatmak ve diş eti problemleri için geliyor. Bu dişlerin tedavisine başlanacakken, ağız için tartarlar olduğunu görüyorsunuz. Bunun sebebi de dış fırçalama alışkanlığı. Düzenli bir şekilde fırçalanmayan, tartar dolu dişlerin beyazlatılması mümkün değildir. Vatandaşların, ağız ve diş sağlığı bilgisi az olduğu için genellikle görünüme önem veriyor. Diş fırçalama alışkanlığı, 3 yaşından beri çocuklara öğretilmeli. Ağzı bakımı, süt dişlerinin çıkmasından beri yapılmalıdır” diye konuştu.

“Avrupa’da 450 gram, Türkiye’de 91 gram diş macunu tüketiliyor”
Avrupa’da Türkiye’ye oranla yılda 5 kat daha fazla diş macunu tüketildiğinin altını çizen Abdullah İlker, “Türk Halkı olarak, diş fırçalama yönünden çok gerideyiz. Ülkemizde yapılan incelemelerde yılda kişi başına 1 diş fırçası düşüyor. Halkımızın yüzde 10’undan fazlası dişlerini hiç fırçalamıyor. Avrupa’da ise yılda kişi başına düşen diş fırçası sayısı 4. Bu çok üzücü bir durum. Ülkemizde diş macunu kullanımında kişi başına düşen macun kullanımı 91 gramdır. Bu Avrupa ülkelerine kıyaslandığında çok az bir rakamdır. Avrupa’da yılda kişi başına 450 gram diş macunu kullanılıyor. Bu, diş fırçasına çok macun sürülmesi anlamına gelmiyor. Macunu yeterli miktarda koyup, fırçalamanın çok yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Dişler nasıl fırçalanır?
Diş fırçalama teknikleri hakkında da konuşan İlker, şunları söyledi:
“Kullanılan diş fırçaları da en fazla 3 ayda bir değiştirilmeli. Çünkü fırçaların bir yapısı vardır. Her gün 2 defa kullanılan fırçaların tellerinde bozulmalar olur. Fırça seçiminde de hekimlerin önerdiği, bilinir markalar kullanılmalıdır. Diş fırçalama süresi en az 3 dakika olmalı. Fırçalama işlemi, acele etmeden diş eti kanatılmadan yavaş bir şekilde arka dişlere ulaşarak yapılmalıdır. Dişler fırçalandıktan sonra arayüz fırçalar ya da diş ipiyle iyice temizlenmelidir. Diş macunu kullanımında da önemli olan macunun fazlalığı değildir. Bir nohut büyüklüğündeki macun yeterli olacaktır. Önemli olan, dişlerin iyice fırçalanmasıdır. Bunlar yapıldıktan sonra uzun yıllar kullanılan doğal dişlere sahip olabilirsiniz.”

Vatandaşlar diş sağlığına değil görünüme önem veriyor

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