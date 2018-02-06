HABER

Vatandaşlar kansere karşı bilgilendirildi

SAĞLIK HABERLERİ | 06.02.2018 10:55 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, ‘Dünya Kanser Günü’ etkinlikleri kapsamında Pınarhisar Devlet Hastanesi, vatandaşları kanser hastalığına karşı bilgilendirme programları düzenledi.Pınarhisar Devlet Hastanesi ve Pınarhisar Toplum Sağlığı Merkezi ortaklaşa halk buluşması gerçekleştirerek, vatandaşları bilgilendirdi.

Vatandaşlar kansere karşı bilgilendirildi

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, ‘Dünya Kanser Günü’ etkinlikleri kapsamında Pınarhisar Devlet Hastanesi, vatandaşları kanser hastalığına karşı bilgilendirme programları düzenledi.
Pınarhisar Devlet Hastanesi ve Pınarhisar Toplum Sağlığı Merkezi ortaklaşa halk buluşması gerçekleştirerek, vatandaşları bilgilendirdi. Pınarhisar Devlet Hastanesinde açılan stantta, hastaneye başvuran hastalara broşür dağıtıldı ve kanserle ilgili ekranlarda bilgilendirme amaçlı kamu spotları gösterildi.
Halk Eğitim Merkezi salonunda vatandaşların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Pınarhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aylin Can ve Pınarhisar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Tuğberk Arslan, konuşmacı olarak yer aldı. Dr. Tuğberk Arslan, normal hücrelerle kanserli hücreler arasındaki farklardan yola çıkarak, kanserli hücrelerin sağlıklı bir vücutta nasıl yayıldığını ve hangi belirtilerle kendisini gösterdiğini anlatarak sunumuna başladı. Kanser nedenlerinin “önlenebilir” ve “önlenemez” olarak sınıflandırıldığını anlatan Dr. Arslan, erken tanının önemli olduğunu erken tanı için Sağlık Bakanlığının Aile Hekimlikleri ve KETEM’de ücretsiz olarak taramalar yapmaya devam ettiğini bildirdi.
Pınarhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aylin Can ise, “Kanser de erken tanı ve teşhisin önemli bu konuda halkımıza yardımcı olmak amacıyla bakanlığımızca birçok ücretsiz tarama kampanyaları başlatılıyor. Ancak önlenemez kanser türleri de olduğu da unutulmamalı. Bu nedenle kansere yakalanmış hastaların tedavisinde hastanelere büyük işler düşmekte. Hastanelerimiz hastaların ve ailelerinin bu süreci atlatmasına yardımcı olmak ölüm vakaları ile karşılaşmadan, hastayı tekrar topluma kazandırabilmek için Evde Sağlık Hizmetleri birimiyle birlikte en iyi hizmeti vermeye devam edecektir” dedi.
Etkinlikte Dünya Kanser Günü 2018 Sloganı “Yapabiliriz, Yapabilirim “olarak belirlendiği belirtildi.

Vatandaşlar kansere karşı bilgilendirildi

Vatandaşlar kansere karşı bilgilendirildi

Vatandaşlar kansere karşı bilgilendirildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Bakan Arslan'ı uyaran robot, yeniden programlandı

Bakan Arslan'ı uyaran robot, yeniden programlandı

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İl Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı

İl Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı

Hızlı yemek yiyenler dikkat!

Hızlı yemek yiyenler dikkat!

Bebeklere su vermek ölümcül sonuçlar doğurabilir!

Bebeklere su vermek ölümcül sonuçlar doğurabilir!

Loş ışık beynin yapısını değiştirebilir

Loş ışık beynin yapısını değiştirebilir

Bebeğinizin daha zeki doğması için 8 gebelik tüyosu

Bebeğinizin daha zeki doğması için 8 gebelik tüyosu

Sigara her 6 saniyede 1 kişinin hayatını yok ediyor!

Sigara her 6 saniyede 1 kişinin hayatını yok ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.