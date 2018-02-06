Vatandaşlar kansere karşı bilgilendirildi

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, ‘Dünya Kanser Günü’ etkinlikleri kapsamında Pınarhisar Devlet Hastanesi, vatandaşları kanser hastalığına karşı bilgilendirme programları düzenledi.

Pınarhisar Devlet Hastanesi ve Pınarhisar Toplum Sağlığı Merkezi ortaklaşa halk buluşması gerçekleştirerek, vatandaşları bilgilendirdi. Pınarhisar Devlet Hastanesinde açılan stantta, hastaneye başvuran hastalara broşür dağıtıldı ve kanserle ilgili ekranlarda bilgilendirme amaçlı kamu spotları gösterildi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda vatandaşların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Pınarhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aylin Can ve Pınarhisar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Tuğberk Arslan, konuşmacı olarak yer aldı. Dr. Tuğberk Arslan, normal hücrelerle kanserli hücreler arasındaki farklardan yola çıkarak, kanserli hücrelerin sağlıklı bir vücutta nasıl yayıldığını ve hangi belirtilerle kendisini gösterdiğini anlatarak sunumuna başladı. Kanser nedenlerinin “önlenebilir” ve “önlenemez” olarak sınıflandırıldığını anlatan Dr. Arslan, erken tanının önemli olduğunu erken tanı için Sağlık Bakanlığının Aile Hekimlikleri ve KETEM’de ücretsiz olarak taramalar yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Pınarhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aylin Can ise, “Kanser de erken tanı ve teşhisin önemli bu konuda halkımıza yardımcı olmak amacıyla bakanlığımızca birçok ücretsiz tarama kampanyaları başlatılıyor. Ancak önlenemez kanser türleri de olduğu da unutulmamalı. Bu nedenle kansere yakalanmış hastaların tedavisinde hastanelere büyük işler düşmekte. Hastanelerimiz hastaların ve ailelerinin bu süreci atlatmasına yardımcı olmak ölüm vakaları ile karşılaşmadan, hastayı tekrar topluma kazandırabilmek için Evde Sağlık Hizmetleri birimiyle birlikte en iyi hizmeti vermeye devam edecektir” dedi.

Etkinlikte Dünya Kanser Günü 2018 Sloganı “Yapabiliriz, Yapabilirim “olarak belirlendiği belirtildi.