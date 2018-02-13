Vatanını unutmadı, hayat kurtardı

Etiyopya’da dünyaya gelen ve tıp eğitimini İstanbul’da tamamlayarak doktor olan Shemsu Lalego, Tüm Afrika’nın Dostları Derneği’nin (TADD) düzenlediği sağlık organizasyonuyla, ülkesinin Afar bölgesinde Türk doktorlarla birlikte halkına şifa dağıttı.

İsmi de güneş (şems) anlamına gelen Dr. Shemsu Lalego, ülkesinde doktordan yoksun olan bir bölgede ekip arkadaşlarıyla birlikte adeta güneş gibi doğarak, bir hafta içinde bin 381 hastanın sağlığına kavuşmasına vesile oldu. Türkiye’de acil hekimliği yapan Dr. Shemsu Lalego, her fırsatta doğduğu topraklara gideceğini belirterek, Türkiye’de edindiği birikimleriyle halkına yardımcı olacağını söyledi.

TADD’la birlikte gönüllü doktor olarak ülkesine geldiğini belirten Dr. Shemsu, tedavi ettiği 15 yaşındaki Fatma isimli Etiyopyalı hastanın hikayesini şöyle anlattı:

"Ekipteki arkadaşlarımızdan birisi, bahçede sedye üzerinde tek başına yatan bu kız çocuğuna rastlamış. İsmi Fatıma Ali olan bu hasta kızımız, Türkiye’den Afar bölgesine doktorların geldiğini duyunca 20 kilometre uzaklıktan gelmiş. 6 gündür yoğunluktan muayene olamamışlar ve aç susuz hastane bahçesinde yatıp kalkmışlar. Hiç imkanları olmayan bu kızımıza ekip arkadaşlarımızdan birisi su ve biraz bisküvi ikram etmiş. Bitkin halde olduğu için suyu dahi zor içmiş ve bisküviden ancak küçük bir ısırık alabilmiş. Daha sonra hastayı bana getirdiler. Muayene edince, bronşite bağlı astım hastası olduğu ortaya çıktı. Burada bir sene önce troid ameliyatı olduğunu söyledi ama sesi çok kötüydü. Hemen tedavisine başladık" dedi.

Kızın yanında bulunan amcası Dr. Şhemsu ve Türkiye’den gelen doktorlara teşekkür ve dua etti.

TADD’ın Etiyopya’ya düzenlediği sağlık organizasyonunda, 5 bin 348 kişiye aile hekimliği (Genel cerrahi, kadın doğum, kulak burun boğaz, üroloji ve diş) muayenesi yapılırken, 143 kişi de ameliyat edildi.