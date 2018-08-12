DUYGU YENER - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Vekaletle kurban organizasyonu, Türkiye'ye özgü bir model. Dünyada bu şekliyle bir organizasyon uygulayan bir toplum ve memleket azdır. Hem kurban ibadetini yerine getiriyor hem de tanımadığınız coğrafyalara Kızılay gibi kurumlarla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz." dedi.

Kınık, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içinde ve dışında gerçekleştirecekleri organizasyonlara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, vekaletle kurban organizasyonunun hem yurt içinde hem de dünyanın 40 farklı ülkesindeki 4 kıtada gerçekleştirileceğini belirtti.

Bu sene geçen yıla göre hisse hedeflerini artırdıklarına dikkati çeken Kınık, 85 bini yurt içinde, 85 bini de yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 170 bin hisse belirlendiğini bildirdi.

Kızılayın tedariklerinin Ramazan süresince gerçekleştirildiğine değinen Kınık, ekiplerin sahada Kurban Bayramı'nın birinci gününü beklediklerini belirtti.

Türk Kızılayı Başkanı Kınık, yurt içinde dağıtılacak kurban etlerinin kavurma yapıldıktan sonra konservelere konulacağını vurgulayarak, "Bir buçuk yıl raf ömrü olan konservelerimiz ülke sathındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Geçen seneki kurban hisse paylarından yaklaşık bir milyon adet konserve çıkmıştı. Bunlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştı. Bu sene de bu rakamın iki katı kadar daha fazla yurt içerisinde kavurma konservesi elde etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.