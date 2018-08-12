DUYGU YENER - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Vekaletle kurban organizasyonu, Türkiye'ye özgü bir model. Dünyada bu şekliyle bir organizasyon uygulayan bir toplum ve memleket azdır. Hem kurban ibadetini yerine getiriyor hem de tanımadığınız coğrafyalara Kızılay gibi kurumlarla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz." dedi.
Kınık, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içinde ve dışında gerçekleştirecekleri organizasyonlara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, vekaletle kurban organizasyonunun hem yurt içinde hem de dünyanın 40 farklı ülkesindeki 4 kıtada gerçekleştirileceğini belirtti.
Bu sene geçen yıla göre hisse hedeflerini artırdıklarına dikkati çeken Kınık, 85 bini yurt içinde, 85 bini de yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 170 bin hisse belirlendiğini bildirdi.
Kızılayın tedariklerinin Ramazan süresince gerçekleştirildiğine değinen Kınık, ekiplerin sahada Kurban Bayramı'nın birinci gününü beklediklerini belirtti.
Türk Kızılayı Başkanı Kınık, yurt içinde dağıtılacak kurban etlerinin kavurma yapıldıktan sonra konservelere konulacağını vurgulayarak, "Bir buçuk yıl raf ömrü olan konservelerimiz ülke sathındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Geçen seneki kurban hisse paylarından yaklaşık bir milyon adet konserve çıkmıştı. Bunlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştı. Bu sene de bu rakamın iki katı kadar daha fazla yurt içerisinde kavurma konservesi elde etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
- Kurban hisse bedeli yurt içi 750, yurt dışı 590 lira
Kurban Bayramı sonrasında da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere etlerin konserve haline getirildiğine işaret eden Kınık, Kızılayın kurban modelinin "konserve" haline geldiğini anlattı.
Yurt dışında ise daha önceden belirlenen adreslere hijyenik bir şekilde hazırlanan konservelerin teslim edildiğini aktaran Kınık, yurt dışında dağıtılacak kurban hisse bedelinin 750, yurt dışında ise 590 lira olarak belirlendiğini söyledi.
Kerem Kınık, kurban ibadetini Kızılay üzerinden vekaletle yerine getirmek isteyen vatandaşlar için şu bilgileri paylaştı:
"Vatandaşlarımız, kizilay.org.tr adresinden, Türk Kızılayının banka hesabından ya da 168 numaralı çağrı merkezimiz aracılığıyla bize ulaşabilirler. Bütün bu süreçler Diyanet İşleri Başkanlığımızın bize tavsiye ettiği kurallar çerçevesinde noter, din görevlisi, veteriner ve bir Kızılay görevlisi eşliğinde mezbahalarda yerine getiriliyor."
- Kızılay'ın farkı "konserve"
Yurt dışında Kurban kesim yerlerini tespit ederken ihtiyaç sahibi, beşeri afetlerden ve savaşlardan yorgun düşmüş coğrafyaları tercih ettiklerini ifade eden Kınık, Suriye, Irak, Arakan, Bangladeş gibi Filistin, Gazze gibi coğrafyaların tamamında Kızılayın daimi delegasyonlarının bulunduğunu dile getirdi.
Kurban Bayramı'nın neşesini, kardeşlik ve paylaşma atmosferini bu coğrafyalara da taşımak istediklerini dikkati çeken Kınık, şunları kaydetti:
"O bölgelerdeki insanların pek çoğu hayattan bezmiş, ümidini kesmişler. Bu insanların ümidini artırmak, onurunu korumak, kardeşlerinin olduğunu hatırlatmak ve Anadolu'nun bereketini oraya taşımak istiyoruz. Vekaletle kurban organizasyonu Türkiye'ye özgü bir model. Dünyada bu şekliyle bir organizasyon uygulayan bir toplum ve memleket azdır. Hem kurban ibadetini yerine getiriyor hem de tanımadığınız coğrafyalara Kızılay gibi kurumlarla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Afetlerin vurmuş olduğu Latin Amerika'dan Uzak Asya'ya, Moğolistan, Pakistan, Bangladeş, Arakan, Kırgızistan, Orta Asya, Somali, Balkanlar, Kafkaslar ve Afrika'da vekaletle kurban kesim işlemlerimiz yerine getirilecek.
Türk Kızılayının yurt içinde dağıttığı kurban hisseleri konserveler haline getiriliyor. Hijyenik şekilde 800 gramlık konserve kavurma haline getirilmiş paketlerimiz bir buçuk yıllık raf ömrüne kavuşuyor. Yıl boyunca kurban bayramından sonraki süreçlerde de vatandaşlarımızın sofralarını şenlendirmeye devam ediyor. Kızılayın diğer kurumlardan farkı, yurt içindeki hisseleri Kurban Bayramı süresince dağıtmıyoruz. Kavurma haline getirdiğimiz 800 gramlık konservelerle, vatandaşlarımıza dağıtıyoruz."
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