Velilere “Çocuk Sağlığı” semineri

Elazığ’da öğrenci velilerine çocuk sağlığı semineri verildi.

Medical Park Elazığ Hastanesi doktorları tarafından Şehit Öğretmen Nadir Ozan ilkokulu öğrencilerinin velilerine “Çocuk Sağlığı” semineri verildi. Psikolog Çağla Gül Çocuk İstismarı, Diyetisyen Neslihan Yumakgil Çocuklarda Sağlıklı Beslenme, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr. Özcan Deveci ise, Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları ile ilgili de bilgi vererek, temizlik ve hijyenin önemine değindi.

Enfeksiyon hastalıklarının toplumun çoğunluğunu etkileyen bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Özcan Deveci, “Aşılama enfeksiyon hastalıklarını önlemede en etkili yöntemdir. Çocukluk aşılamaları özellikle ülkemizde çok yaygın bir şekilde yapılıyor. Bu oranda başarılıyız. Kamuoyunda aşılamalara karşı bazı ön yargılı mesajlar veriliyor. Fakat aşılama özellikle çocukluk yaşında hastalıkları önlemede en etkili yöntemdir. Çocukluk aşılamaları mutlaka yapılması gerekiyor. Aşılama dünyada yüz yıllardan beri yapılıyor. Aşılama ile bir çok hastalığın görülme sıklığı azalmıştır. Bunlardan bir tanesi de Çiçek hastalığıdır. Çiçek hastalığı aşılama ile artık dünyada görülmeyen bir hastalıktır. Çocukların aşılamasının düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor"dedi.

Seminere, hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, Diyetisyen Neslihan Yumakgil,Psikolog Çağla Gül , Doç. Dr. Özcan Deveci ve öğrenci velileri katıldı.