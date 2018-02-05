Veteriner ilaç takip sistemi bu ay başlıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, e-reçete uygulamasının ardından ilaç takip sistemini de (İTS) bu ay içinde devreye sokuyor.

Bakanlık bürokratları, hayvancılık sektöründe kullanılacak ilaçların izlenmesini sağlayacak sistemin tanıtımlarına Bursa Veteriner Hekimler Odası’nın (BVHO) düzenlenen toplantı ile başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan BVHO Başkanı Sinan Sağlam 1 Ocak 2018’de yürürlüğe giren elektronik reçete sistemi (e-reçete) ve bu ay içinde başlayacak olan ilaç takip sistemi (İTS) konusunda üyelerini bilgilendirmek istediklerini söyledi. Başkan Sağlam, uygulamaların hayvancılık sektörüne büyük katkı yapacağına inandığını belirterek, e-reçete ve ilaç takip sisteminin veteriner hekimlerin öncelikli görevi olan güvenli gıda ve hayvan sağlığının korunması konusunda çok ciddi bir adım olduğunu vurguladı. Sağlam uygulamalara her türlü desteği vereceklerini de söyledi.

Toplantıda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Harun Seçkin de e-reçete ve ilaç takip sisteminin amaçları ve sağlayacağı faydalar üzerinde durdu. Harun Seçkin, e-reçete uygulamasıyla, hayvan sağlığı alanında kullanılan ilaçların izlenebilirliğinin sağlanmasını, hayvan hastalık ve zararlıları ile etkin bir mücadele edilmesini ve gıda güvenliğini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Sistemde oluşacak veri tabanının, Türk hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağına vurgu yapan Harun Seçkin, “Yeni sitem, ileriye dönük hayvancılık politikalarının oluşturulmasında temel teşkil edecek. Hayvan sağlığının korunması, güvenli gıda zinciri ve antibiyotik direnci konusundaki çalışmalarda e-reçete ve ilaç takip sistemi en büyük rehber olacak. E-reçete ve ilaç takip sistemine, bu yılın ikinci yarısında başlatacağımız Aşı takip sistemini (ATS) entegre edeceğiz. Entegre edilecek bu iç sistem ise, dünyada ilk kez ülkemiz tarafından kullanılacak” dedi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü E-reçete, İlaç Takip Sistemi ve Aşı Takip Sistemi Çalışma Grup Sorumlusu Arif Özkan da, sistemin işleyişi konusunda veteriner hekimlere uygulamalı bilgiler aktardı. E-reçete uygulamasının başladığı bir aylık sürede Türkiye genelinde 20 binin üzerinde, Bursa’da ise 900 civarında e-reçete kesildiğini aktaran Özkan, E-reçete düzenlemeyen, ya da ilaç takip sistemine girmeyen veteriner hekimlere büyük para cezaları verileceği ikazında bulundu. Bakanlığın sistemdeki sıkıntıların çözümü için hazır olduğunu ve bütün illerde sistem takipçileri bulunduğunu hatırlatan Özkan, şunları söyledi:

“Artık tüm veteriner hekimler yazdıkları ilaçlarını e-reçeteyle düzenleyecekler. Bir hafta sonra ise ilaç takip sistemine geçiyoruz. Meslektaşlarımız, bu sistem üzerinden firmalardan, depolardan ilaç siparişi verecekler. Sistem dışında ne ilaç üretimi, ne satışı, ne siparişi olabilecek. Sektörün içindeki herkes bu sistemin bir parçası olacak. Hiç kimse başka şekilde ilaç temin edemeyeceği gibi, temin ettiği ilacı da reçetesiz satamayacak.”