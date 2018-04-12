"Vidasız dar kanal ameliyatı enfeksiyon riskini düşürüyor"

İSTANBUL, (DHA) - VİDASIZ dar kanal ameliyatının, vidalıya göre daha kısa sürdüğünü söyleyen Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, böylece bu operasyonun enfeksiyon riskini azalttığını belirtti.

Vidasız dar kanal ameliyatının, vidalıya göre önemli avantajlar sağladığını vurgulayan Doç. Dr. Yıldızhan, "Vida kullanılmadan gerçekleştirilen dar kanal operasyonunun vidalı ameliyata göre daha kısa sürüyor. Yöntem vidalıya göre, daha ince, kibar ve emniyetli. Vidasız dar kanal ameliyatında hastanın vücuduna vida ve benzer enstrümanların konmaması, yani vücuda yabancı cisim girmemesi nedeniyle de çok avantajlıdır" dedi.

"VİDASIZ AMELİYAT ENFEKSİYON RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Vücuda giren yabancı cisimlerin ve uzayan ameliyat sürelerinin enfeksiyon riskinin artırdığını dile getiren Doç. Dr. Yıldızhan, "Vidasız dar kanal ameliyatının süresi daha kısa böylece enfeksiyon riski en aza iniyor. Ameliyat süresi kısalan hastalar daha az anestezi aldığı için özellikle yaşlılar ve bazı hastalar için büyük önem taşıyor" diye konuştu.