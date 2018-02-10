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Vitamin ve mineral eksikliği birçok hastalığa sebep

SAĞLIK HABERLERİ | 10.02.2018 11:30 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları Uzman Dr.

Vitamin ve mineral eksikliği birçok hastalığa sebep

İç Hastalıkları Uzman Dr. Serdal Baysal, sağlıklı beslenen kişilerde genellikle vitamin ve mineral eksikliğinin pek gözlenmediğini söyledi.
Vitamin ve minerallerin vücudun kendi yapamadığı, besinlerle veya değişik preparatlar şeklinde dışarıda alındığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzman Dr. Serdal Baysal, eksikliğinde ise bazı değişik sorunların ortaya çıkabileceğini ifade etti. Çeşitli vitaminlerin nasıl sorunlar ortaya çıkaracağını aktaran Baysal, "A vitamini, vücutta eksikliği oluşursa, ciltte kuruluk, yüksek tansiyon, saç ve tırnak kırılmaları, görmede bozukluk, halsizlik ve enfeksiyonlara karşı dirençsizlik oluşabilir. B1 vitamini eksikliğinde dolaşım sistemi, sinir sistemi, sindirim bozukluğu ve halsizlik oluşabilir. B6 vitamini eksikliğinde de sinir sistemi ve halsizliğin yanı sıra böbrek taşı oluşumu ve kansızlık görülebilmektedir. B12 vitamininin eksikliğinde ise alzheimer gibi kalıcı sinir sistemi bozuklukları ortaya çıkabilir" dedi.
Magnezyum eksikliğinin sık rastlanan bir sağlık sorunu olmadığını ifade eden Baysal, "Şeker hastalığı, kronik alkolizm, sigara kullanımı, kanser, mide bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları ve bazı ilaçların kullanımı magnezyum eksikliğine sebep olur. Magnezyum ihtiyacını karşılamak için ise koyu yeşil sebzeler, tam tahıllı ekmek, fındık, fıstık, badem, susam, muz, maden suyu, soya fasulyesi ve kuruyemiş gibi besinler tüketilmelidir. Demir minerali eksikliği ise iç hastalıkları polikliniklerinde en sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesidir. Demir eksikliği anemisi halk arasında kansızlık olarak da bilinir. Demir eksikliği anemisi başta mide bağırsak sistemi kanserleri olmak üzere pek çok önemli hastalığın ilk belirtisi olabilir. Kırmızı et, kuru baklagiller, tavuk eti, balıketi, yumurta, kuruyemiş, yeşil yapraklı sebzeler ve meyveler tüketilmeli. Kahve, çay, süt, posalı gıdalar demir emilimini bozdukları için demir eksikliğine sebep olurlar" diye konuştu.

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