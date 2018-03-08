Vize Devlet Hastanesinde 8 Mart etkinlikleri

Vize Devlet Hastanesinde, 8 Mart Dünya Böbrek Günü ve Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile kadınlara yönelik, kadın hastalıkları ve böbrek rahatsızlıkları ile ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı.

Kırklareli Vize Devlet Hastanesinde, 8 Mart Dünya Böbrek Günü ve yine aynı günde kutlanan Kadınlar Günü vesilesi ile kadın hastalıklarına ve hamilelik döneminde kadınların karşılaştıkları böbrek rahatsızlıklarına dikkat çekildi.

Konu ile ilgili olarak hastane çalışanlarının yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde Dünya Böbrek Gününü anlatan bir bilgilendirici video çalışması hazırlandı ve hastanenin poliklinik bölümünde bu video, hastaneyi ziyaret eden hastalara izletildi. Ayrıca böbrek sağlığı hakkında bilgilendirici broşür hazırlanarak, hastalara dağıtıldı.

Hastane çalışanları 8 Martla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, “Vize Devlet Hastanesi çalışanları olarak hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren küçük yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, güçsüz bedenlerin güçlü kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor bütün kadınlarımıza uzun sağlıklı bir hayat diliyoruz” ifadelerine yer verildi.