Vücudunda yaralar çıkan Beyza Nur tedavi için destek bekliyor

Batman'da yaşayan, serebral palsi rahatsızlığı olan ve vücudunda yaralar çıkan 6 yaşındaki Beyza Nur Işık, tedavisi için destek bekliyor.
Henüz 8 aylıkken oturmakta güçlük çektiği annesi Fahriye Işık tarafından fark edilerek Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen Işık, Diyarbakır'a sevk edildi.
Burada yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra Antalya'ya götürülen Beyza Nur Işık'a serebral palsi teşhisi konuldu.
Bir yıl devam eden tedavi sürecinde el parmakları ve ayaklarında yaralar çıkan Işık, nöroloji bölümüne sevk edildi.
Buradaki tahlillerin ardından Ankara'ya sevki yapılan Beyza Nur Işık'ın rahatsızlığına teşhis konulamadı.
Yaraların artması üzerine ailesi tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesine götürülen kız çocuğu, bu kez de Elazığ'a sevk edildi.
Geçen 4 yıl boyunca hastane hastane gezen Işık'ın tek isteği, rahatsızlığının teşhis edilerek tedavisine başlanması.
Çocukluğu acılar içinde geçen Beyza Nur Işık, tedavi ile sağlığına kavuşarak okula gitmeyi özlemle bekliyor.
- Teşhis koyamadılar
Anne Fahriye Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızlarının hastalığına çare bulunmasını beklediklerini söyledi.
Kızının serebral palsi hastalığından dolayı belden aşağısının tutmadığını anlatan Işık, kızının acı çektiğini ve gözlerinin önünde acı çekmesine dayanamadığını belirtti.
Fahriye Işık, yaşadıkları sürece ilişkin şunları kaydetti:
"Kızımın oturamadığını anlayınca hastaneye götürdüm. Diyarbakır'a sevk ettiler. Diyarbakır'da tiroit bezlerinden kaynaklı çocuğun geç geliştiğini söylediler. 3 ay sonra yeniden kontrol için gittiğimizde tiroit ile ilgili bir sıkıntı olmadığını söylediler. Akdeniz Üniversitesinde de vitamin eksikliği teşhisi konuldu. 3 ay ilaçları kullandık. Ancak daha sonra vitamin eksikliğinin bulunmadığı, vitamin değerlerinin 5 kat yükseldiği söylendi. Bunun üzerine o ilaçları bıraktık. Akdeniz Üniversitesine tekrar gittiğimizde bu kez de nörolojiye sevk edildik ve yapılan tetkiklerde kızımın serebral palsi hastası olduğunu söylediler ve botoks tedavisi uyguladılar. Bu sırada kızımın el ve ayak parmaklarında yanık gibi yaralar çıktı ama teşhis koyamadılar."
Kızının daha sonra yeniden Ankara'ya sevk edildiğini ifade eden Işık, "Tahlil sonuçlarının bir yıl sonra 7 Aralık 2018'de çıkacağı söylendi. Çare bulamadık. 4 yıldır bu yaralar devam ediyor. Kızımın gözlerimin önünde acı çekmesine dayanamıyorum." diye konuştu.
Beyza Nur Işık da tek isteğinin arkadaşları gibi oyun oynamak ve okula gitmek olduğunu, bunun için de tedavi olmayı beklediğini aktardı.
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