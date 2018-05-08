Vücudunda yaralar çıkan Beyza Nur tedavi için destek bekliyor

Yaraların artması üzerine ailesi tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesine götürülen kız çocuğu, bu kez de Elazığ'a sevk edildi.

- Teşhis koyamadılar

Anne Fahriye Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızlarının hastalığına çare bulunmasını beklediklerini söyledi.

Kızının serebral palsi hastalığından dolayı belden aşağısının tutmadığını anlatan Işık, kızının acı çektiğini ve gözlerinin önünde acı çekmesine dayanamadığını belirtti.

Fahriye Işık, yaşadıkları sürece ilişkin şunları kaydetti:

"Kızımın oturamadığını anlayınca hastaneye götürdüm. Diyarbakır'a sevk ettiler. Diyarbakır'da tiroit bezlerinden kaynaklı çocuğun geç geliştiğini söylediler. 3 ay sonra yeniden kontrol için gittiğimizde tiroit ile ilgili bir sıkıntı olmadığını söylediler. Akdeniz Üniversitesinde de vitamin eksikliği teşhisi konuldu. 3 ay ilaçları kullandık. Ancak daha sonra vitamin eksikliğinin bulunmadığı, vitamin değerlerinin 5 kat yükseldiği söylendi. Bunun üzerine o ilaçları bıraktık. Akdeniz Üniversitesine tekrar gittiğimizde bu kez de nörolojiye sevk edildik ve yapılan tetkiklerde kızımın serebral palsi hastası olduğunu söylediler ve botoks tedavisi uyguladılar. Bu sırada kızımın el ve ayak parmaklarında yanık gibi yaralar çıktı ama teşhis koyamadılar."

Kızının daha sonra yeniden Ankara'ya sevk edildiğini ifade eden Işık, "Tahlil sonuçlarının bir yıl sonra 7 Aralık 2018'de çıkacağı söylendi. Çare bulamadık. 4 yıldır bu yaralar devam ediyor. Kızımın gözlerimin önünde acı çekmesine dayanamıyorum." diye konuştu.

Beyza Nur Işık da tek isteğinin arkadaşları gibi oyun oynamak ve okula gitmek olduğunu, bunun için de tedavi olmayı beklediğini aktardı.

