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Vücudundan 23 kilogramlık tümör çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.06.2018 17:55 | Son Güncelleme

Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden kadın, vücudunda 23 kilogramlık tümör olduğunu öğrendi

Fazla kilo şikayeti bulunan Amerikalı kadının vücudundan 23 kilogram tümör çıkartıldı.

Doktorlar, aylardır karnında ağrı ve fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden, ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan Kayla Rahn'ın vücudunda tümör bulunduğunu tespit etti.

Uzun zamandır kilo aldığını düşünen Rahn'ın yumurtalıklarında tespit edilen 23 kilogramlık tümör, ameliyatla alındı.

Tümörün, iyi huylu olarak nitelendirilen 'müsinöz' türü olduğu belirtildi.

Rahn'ın doktoru jinekolog Gregory Jones, daha önce müsinöz tümörü vakalarıyla karşılaştığını ancak bu tümörün şimdiye kadar çıkardıklarının en büyüğü olduğunu kaydetti.

Ameliyatın ardından Rahn, bir yıldır giyemediği kıyafetlerini artık giyebildiğini söyledi.

- Müsinöz tümörü

Yaygınlıkla tek yumurtalıkta görülen Müsinöz tümörü, kadınların genelde üreme çağında ortaya çıkıyor.

İnsan vücudunda rastlanan en büyük kistik yapı olarak nitelendirilen Müsinöz tümörlerinin ortalama çapı 50 santimetre iken ağırlığı 160 kilograma kadar çıkabiliyor.

Vücuda yerleşen tümör, hastada karın ağrısı, karında şişlik, kusma ve beslenme bozukluğuna yol açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ameliyat tümör müsinöz

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