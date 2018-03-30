Vücudunuz size mesaj gönderiyor! Soluk cilt dökülen kaş hastalık habercisi

Uzmanların ‘kendi kendinizin doktoru olun’ tavsiyesini kulak ardı etmeyin. Çünkü hastalıklar vücudumuzla çeşitli sinyaller vererek ‘geliyorum’ der. Medical Park Fatih Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, çoğumuzun dikkate almadığı saç-kaş dökülmesinin, tırnaklardaki değişimin aslında ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

SİGARA VE KANSIZLIĞA DİKKAT!



Herkes daha parlak, canlı ve sağlıklı bir cilde sahip olmak ister. Özellikle günümüzde, stres, klimalı ortamlar, egzoz dumanı, makyaj malzemeleri, sağlıksız beslenme, sigara, alkol kullanımı ve güneş cildimizi olumsuz etkiler. Ciltteki solukluk, bazen cilt yapımızla ilgili olabilir. Özellikle cilt rengi tipi 3 ve 4 olanlarda yapısal olarak görülebilir. Ancak demir eksikliğine bağlı kansızlığınız varsa, tiroid (guatr) hastalığınız varsa ya da böbreklerle ilgili bir sıkıntı varsa ciltte solukluk ortaya çıkabilir.

RENK DEĞİŞİMİNİN SEBEBİ BÖBREKLER OLABİLİR



Bu hastalıkların tek belirtisi ciltte solukluk değildir. Özellikle kansızlık probleminde tırnaklarda kırılma, geç uzama ve kaşık tırnak görünümü, kaşıntı, saçta ve kaşta dökülme görülebiliyor. Yine tiroid hastalıklarında saçta ve kaşlarda özellikle dış kenarda dökülme, ciltte kuruluk ve kaşıntı tırnaklarda kırılma olabilir. Böbrek hastalarında ise ciltte solukluk, hafif kahverengiye doğru renk değişikliği ve kaşıntı görülebilir. Özellikle cildimizde aniden ortaya çıkan bir solukluk varsa mutlaka doktorunuza muayene olarak,gerekirse tetkik yapılması uygun olur. Eğer bu solukluğa neden olan bir hastalık tespit edilirse, buna yönelik tedaviler başlanır.