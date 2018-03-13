Vücudunuza esnekliğini geri kazandırın hastalıklardan kurtulun!

Memorial Wellness Manuel Tıp Bölümü’nden Dr. Metin Mutlu, manuel terapinin hastalıkları üzerindeki iyileştirici etkisi hakkında bilgi verdi.

Fibromiyalji en sık kadınlarda görülür



Romatizmal hastalıklar içerisinde en sık karşılaşılan ikinci hastalık olan fibromiyalji, kadınlarda erkeklere göre üç kat daha sık görülmektedir. Kaslarda yaygın ağrı ve hassasiyet, aşırı yorgunluk, halsizlik ve sabah tutukluğu ile kendini belli eden kronik yorgunluk ve ağrı sendromudur. Hastalar genellikle sırt bölgesinde sürekli kulunç (fibrositis)ağrılarından şikayet etmektedir. Yıllarca devam eden ağrılardan dolayı o bölgedeki kaslar sertleşmektedir. Bu ağrılar, ayrıca uyku düzenini bozmakta ve psikolojik travmalara neden olmaktadır. Manuel terapi fibromiyalji hastalarının tedavisinde önemli bir yöntemdir.

Duruş bozuklukları doğru nefes almayı da engelleyebilir



Türk toplumunda duruş bozukluğu çok yaygın bir şeklide görülmektedir. Bu duruş ve denge bozukluğu ilerleyen zamanlarda kalça, bel, diz ve ana eklemlerde sorunlara neden olmaktadır. Duruş bozuklukları, akciğerin çalışma kapasitesini bile etkileyen bir durumdur. Manuel terapi ile omurga sütunundaki eklemleri açarak kaburga ve omurgadaki bağlantı noktalarına, faset eklemlere manipülasyon yapılmaktadır. Böylece vücudun unutmuş olduğu açılar geri kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu açılar kazandırıldığı zaman sinirlerin arasında olan bağlantılarda bir hatırlama olmakta ve bu rahatlama ile kişi hayatını konforlu bir şekilde devam ettirebilmektedir.