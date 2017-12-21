Vücut ısınızı yediklerinizle yükseltin

Özellikle havaların soğumasıyla tatlı veya karbonhidrattan zengin yiyeceklere eğilimimiz artar. Oysa ki bunlar kan şekerimizde ani yükselmelere neden olacağından çabuk acıkma ve sürekli bir şeyler yeme isteğini artırır. Çabuk yorulma ve uyku hali yaratır. Sadece anlık kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Tatlı ve hamur işleri yerine bu ürünleri tüketerek hem enerjinizi yükseltebilir hem de vücut ısınızı artırabilirsiniz;

Kök sebzeler: Kabak, tatlı patates, havuç, lahana gibi kök sebzeleri sindirirken vücut daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu da vücut ısısını artırır.

Tarçın: Tarçın kan şekeri düzeyini dengede tutar. Lif içeriği yüksek olan tarçın vücut ısısını artırır, tatlı isteğini azaltır. Toz olarak süt, yoğurt gibi besinlerde, çubuk tarçını suya ya da çaylara ekleyebilirsiniz.

Taze Zencefil: Bağışıklığı güçlendiren zencefil vücut ısısını artıran besinlerin başında gelir.

Havlıcan: Çin zencefili olan havlıcan vücut ısısını artırır. 1 bardak sıcak suya, ıhlamura veya yeşil çaya yaklaşık 1 çay kaşığı havlıcanı ince kıyıp, 5 dakika bekletip, tüketebiliriz.