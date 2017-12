Vücut ısınızı yediklerinizle yükseltin

Karabiber: Karabiberde bulunan biberin maddesi sinir sistemimizi uyararak ısı üretimini artırır.

Zerdeçal: İçindeki kurkumin etken maddesi bağışıklık sistemini güçlendirir. Antikanserojen olmasının yanı sıra vücut ısımızı yükseltir.

Acıbiber: İçerisindeki kapsaisin metabolizma hızını, dolayısıyla vücut ısısını artırır.

Ihlamur: Virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı savunucu olan ıhlamur, terlemeyle birlikte vücut ısısını artırır.

Demirden zengin besinler: Demir ve mineral eksikliğinin neden olduğu anemi sorunu olanlar daha fazla üşür. Kırmızı et, pekmez, siyah çekirdekli kuru üzüm gibi demiri zengin besinler kansızlık sorununa fayda sağlayarak ısınmamızı artırır. Her gün 2 çorba kaşığı pekmez (kan şekeri ile ilgili sorunumuz yoksa), 2 yemek kaşığı siyah kuru üzüm ve günde bir kez 120-150 gram kırmızı et tüketimi faydalı olacaktır.

Yeşil çay: İçerisindeki kateşinler sayesinde güçlü antioksidant olan yeşil çayı günde 3 fincan içerek hem metabolizma hızımızı hem vücut ısımızı artırmış oluruz. Poşet kullanırsak sıcak suda 1 dakika; demleme şeklinde yapacaksak, kaynayan suda 5 dakika demlenmesi yeterli olur.

ÖRNEK KARIŞIM: Bir fincan yeşil çaya veya ıhlamura; bir dal tarçın, bir çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı zerdeçal, bir kabuklu dilimlenmiş limon koyun. 10 dakika beklettikten sonra afiyetle tüketin. Bu karışımdan günde 2 fincan içmek hem vücut ısınızı hem de bağışıklığınızı artıracaktır.