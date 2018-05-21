Vücut saatimize uymayan zamanlarda mı yemek yiyoruz?

Vücut saatimizle uyumlu davranmamanın sağlık açısından zararları konusunda sürekli uyarılıyoruz. Acaba yemek saatlerimiz vücut ritmimize uygun mu, ve acaba yemek saatlerimizi değiştirerek daha sağlıklı olmamız, kilo vermemiz mümkün mü?

'**Krallar, kraliçeler gibi kahvaltı et**'

Bu sabah kahvaltıda, sonra öğle yemeğinde ne yediniz?

Muhtemelen gündüz saatlerinde, çorbadan tatlıya uzanan mükellef bir akşam yemeğinden çok daha hafif bir şeyler yiyorsunuz.

Ne var ki bazı uzmanlar günlük kalorilerimizin çoğunu günün daha erken saatlerinde yiyip akşam hafif yemenin bizleri çok daha sağlıklı yapacağı görüşünde.

Zayıflamaya çalışan kadınlar arasında yapılan bir araştırma öğle yemeğini daha erken yiyen kadınların daha çok kilo verdiğini, bir başkası da geç kahvaltı etmenin vücut kitle indeksi yani vücuttaki yağlanmayla ilgili olduğunu ortaya koyuyor

Londra'daki King's College Fakültesi'nin beslenme bilimi kürsüsünden Dr Gerda Pot, eski bir İngiliz atasözünü hatırlatarak, "'Kahvaltıyı krallar gibi, öğle yemeğini prensler gibi, akşam yemeğini ise fukara gibi ye' sözünde bir gerçeklik payı var" diyor.