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Vücut sağlığımız saç dökülmesini etkiler mi?

SAĞLIK HABERLERİ | 24.01.2018 17:10 | Son Güncelleme 1 saat önce

Vücut sağlığındaki bozulmanın saç sağlığıyla doğru orantılı olduğunu söyleyen Saç Bakım Uzmanı Serap Öztürk Niya, saçlarda dökülme yaşanması halinde ilk olarak genel sağlığı etkileyen durumların incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Vücut sağlığımız saç dökülmesini etkiler mi?

Vücut sağlığının korunması için gerekli olan enerji, yenilen besinlerle sağlanır. Vücut yeterli besini alamadığında, ilk sinyali saça gönderir. Çünkü vücut ilk olarak hayati organları korumakla görevlidir ve bu yüzden saça göndereceği besin değerlerini keser. Saçla ilgili problemler arttığında ilk düşünülmesi gereken vücudun yeterli besini alıp almadığı olmalıdır.

Saç dökülmesi şikayetinin neden kaynaklandığını tespit edebilmek için ilk olarak kan testi yaptırılması gerekir. Beslenme şeklinin saç dökülmesinde bu denli etkili olması şaşırtıcı olsa da saç hücrelerinin kandan gelen protein ve oksijen yardımıyla çoğalması, aslında beslenme şeklinin ne kadar önemli olduğunu açıklıyor.

YETERSİZ BESLENME SAÇ KALİTESİNİ ETKİLİYOR!

Düzensiz ve sağlıksız beslenme alışkanlığı saç kalitesinin bozulmasındaki en önemli etken. Tek tip beslenme, çinko, folik asit, biotin ve B12 eksikliği, yeme bozuklukları (anoreksia ve blumia), protein yönünden eksik beslenme ve hızlı kilo verdiren diyetlerin uygulanması saç dökülmesinde artışa sebep olur. Bu gibi durumlar saçı kalitesizleştirir ve saç derisinde hasara neden olur. Beslenme alışkanlığını değiştirerek biotin, demir, çinko ve protein bakımından zengin olan baklagil tüketmek, yine protein bakımından zengin olan kırmızı et ve Omega 3, B12 ve demir vitaminleri bakımından zengin olan balık tüketmek saç sağlığını koruyarak saç dökülmesini önler. Tabii ki saç sağlığının korunabilmesi için öncelikle dökülmenin nedeni, detaylı bir şekilde analiz edilmelidir. Kişinin neden saç kaybettiği sorusunun cevabı uygulanacak tedaviye yön verecektir. Hasta kendi kendine tanı koyarak vitamin takviyesi almamalıdır. Saç problemleri için bir uzmandan yardım almak oldukça önemlidir.

Trikolojik saç terapisi ile kişiye özgü tedavi yöntemleri mevcuttur. Bu tedavi sayesinde saç hücrelerini gençleştirmek mümkün hale geliyor. Saça canlılık ve parlaklık kazandıran trikolojik terapi uygulamasında kullanılan anti-aging yöntemler saça besin taşıyan kan hücrelerinin görevini yapmasına yardımcı oluyor. Bu yöntem saçla ilgili pek çok probleme çözüm odaklı yaklaşarak saçın eski sağlığına kavuşmasını hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakım vücut sağlığı Serap Öztürk Niya

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