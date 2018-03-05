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Ya beş duyunuzdan biri eksikse

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2018 11:46 | Son Güncelleme

Beş duyu organımızın işlevlerini yerine getirmesi, sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemizin en temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Ürolog, Androlog Yrd.

Ya beş duyunuzdan biri eksikse

Beş duyu organımızın işlevlerini yerine getirmesi, sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemizin en temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Ürolog, Androlog Yrd. Doç. Dr. Hakan Hakkı Taşkapu, "Duyu organlarımızdan biri olan koku’nun görevini eksik ya da tam olarak yerine getirememesi, hem psikolojik travmaların hem de fizyolojik pek çok rahatsızlığın sebebi olabilir" dedi.
Kallmann Sendromu, koku alma bozukluğuna neden olan önemli hastalıklardan biri olduğunu belirten Yrd. Doc. Dr. Hakan Hakkı Taşkapu, "Koku alma bozukluğu (anosmi), nedenine bağlı olarak geçici veya kalıcı olarak meydana gelir. Anosmi’nin en belirgin görüldüğü hastalıklardan biri Kallmann Sendromu’dur. Kallmann sendromu, ergenlik başlangıcının gecikmesi veya yokluğu ile bilinen, koku almama yokluğu ile de kendini gösteren tıbbi bir durumdur” diye konuştu.

Anosmi ve Kallmann Sendromu ilişkisi
Anosmi ve Kallmann sendromu ilişkisini anlatan Dr. Taşkapu, "Cinsel gelişmenin ilk başladığı bölge koku soğancığına yakın bir yerde bulunur. Eğer KAL-1 geni bir sebepten dolayı çalışamaz ve Anosmin sentezleyemezse, bu sinir hücreleri yollarını hiçbir zaman bulamaz ve kaybolup giderler. Bu durum da Kallmann sendromlu bireyde anosmi rahatsızlığına sebep olur. Kallmann sendromlu her kişide, anosmi rahatsızlığı görülür. Erkeklerde 10 binde 1, kadınlarda 50 binde 1 görülen Kallmann Sendromu Türkiye’de bilinen ve duyarlılık oluşturmuş bir hastalık değil. Koku alma bozukluğu, Kalmann sendromlu hastalarda görülen etkilerden sadece biri. Nadir bir hastalık olması sebebi ile hem toplumsal hem de bilimsel anlamda yeterli bilinirlik seviyesi sağlayamayan bu hastalığa sahip kişiler tüm yaşamları boyunca hem tıbbi hem de psikolojik olarak ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor" şeklinde konuştu.
Kallmann Sendromu’nu yüksek sesle konuşur hale gelmek için 14 Nisan Cumartesi günü The Seed’de Kallmann Konferansı düzenleniyor. Kallmann sendromu hastalarının ve uzman kişilerin katılacağı konferans, şimdiden farkındalık oluşturacağa benziyor.

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