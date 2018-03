Yaban mersininin vücuda 7 faydası

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, yaban mersinin vücuda faydalarının çok olduğunu söyledi.

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Yağsız, kalorisi düşük, liften ve besin öğelerinden zengindir. ½ su bardağı yaban mersini 44 kaloridir. En yüksek antioksidan sıralamasında kurt üzümü ve nardan sonra 3. sırada yer alır” dedi.

Uzman Diyetisyen Yıldırım, 7 faydayı şöyle sıraladı:

“1- Hastalık oluşumu ve vücutta yaşlanmayı tetikleyen serbest radikalleri nötralize eder. Antioksidan olan meyveye mavi/mor rengi veren antosiyanin pigmentinden zengindir. C, E ve A vitamini, B kompleks vitaminler, bakır ( etkili bir bağışıklık yapılandırıcı ve anti bakteriyel), selenyum, çinko, demir (kandaki hemoglobin ve oksijen konsantrasyonunu arttırarak bağışıklığı arttırır), manganez (vücutta kolesterol ve karbonhidrat ve protien gibi besin öğelerinin kullanılmasını sağlar) içeriği ile bağışıklığı yükselterek, enfeksiyonlara karşı korur. Bağışıklık güçlendikçe soğuk algınlığı, ateş, suçiçeği gibi viral ve bakteriyel bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskiniz azalır.

2- Hipertansiyon oluşumunu önler. Antosiyanin pigmentinin hipertansiyona karşı koruyucu etkisi vardır. 14 yıl süren, 134 bin kadın ve 23 bin erkeğin katıldığı bir çalışmada haftada 1 çay bardağından (125 ml) fazla yaban mersini tüketenler hiç tüketmeyenlerle kıyaslandığında hipertansiyon oluşum riskinin yüzde 10 azaldığı saptanmıştır.

3- Beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Antosiyaninler beyin merkezindeki nöronal sinyalleşmeyi arttırır. Yapılan bir çalışmada 12 hafta boyunca yetişkinlere günlük yaban mersini suyu tükettirilmiş ve çalışma sonunda hafıza fonksiyonlarının geliştiği saptanmıştır. Yapılan çalışmalar düzenli yaban mersini tüketiminin Alzheimer hastalığı oluşum riskini de azalttığını göstermiştir.

4- Kolon ve yumurtalık kanseri oluşum riskini azaltır. Yapılan bir çalışmada yaban mersininde bulunan pterostilben adlı bir bileşiğin kolon kanserine karşı koruma sağladığı saptanmıştır. İnflamatuar (iltihap karşıtı) özelliğinden ötürü kolondaki tümör büyümesini baskılayıcı özelliğe sahiptir. Kadınlar üzerinde yapılan bir başka çalışmada da yüksek oranda yaban mersini flavonoidleri alımının yumurtalık kanseri oluşum riskinde yüzde 34 oranında azalma sağladığı saptanmıştır.

5-İdrar yolları enfeksiyonlarıyla mücadelede etkilidir. Kızılcık gibi yaban mersini de antosiyanin bileşiğini içermesi sebebi ile mesane duvarlarına yapışıp inflamasyon (iltihap) ve yanmaya neden olan, enfeksiyon oluşturan bakterilerin oluşumunu engeller. Yüksek oranda C vitamini de idrar yollarında bakteri oluşumunu engeller. 1 bardak yaban mersini de 15 mg C vitamini içerir, kadınlar için günlük ihtiyacın yüzde 20’sini karşılar.

6- Yüksek lif, antioksidan kapasite ve kötü kolesterolü azaltıcı özelliği ile kalp sağlığını koruyucu özelliktedir. 2012’de 93 bin kadın üzerinde yapılan bir çalışmada haftada 3 veya daha fazla porsiyon yaban mersini ve çilek tüketen kadınlar bu meyveleri ayda 1 veya daha az tüketenlerle karşılaştırıldığında kalp krizi oluşum riski yüzde 32 daha az olarak saptanmıştır.

7- Göz sağlığını iyileştirici özelliktedir. Yaban mersini içeriğindeki antioksidan özellikteki karotenoidler ve flavonoidlerin yanı sıra A, C ve E vitamini, selenyum, çinko ve fosfor ile göz sağlığı için gerekli olan tüm öğeleri içerir. Yetişkinler üzerinde yapılan bir çalışmada günde 3 ve üzerinde meyve tüketenler günde 1,5 porsiyon ve altında tüketenlerle kıyaslandığında ilerleyen yaşlarda görme kaybı ile sonuçlanan makula dejenerasyonu (sarı nokta) oluşum riskini yüzde 36 oranında azalttığı saptanmıştır.”