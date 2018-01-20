Yağ bezesidir deyip geçmeyin!

Pek çok kişinin adını hiç duymadığı ‘aksesuar meme’ son yıllarda giderek daha fazla dikkat çeken bir sağlık sorunu. Hastalar aksesuar memeyi koltuk altında hissettikleri yağ bezesine benzer yumuşak ve hareketli bir şişlik olarak tanımlıyorlar ve bu nedenle meme cerrahlarına başvuruyorlar. Acıbadem Altunizade Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Can Atalay, aksesuar meme dokusuyla başvuran kişilerde şikayetlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki aksesuar memede ne zaman cerrahi tedavi gerekiyor? Hastalar ne yapmalı? Doç. Dr. Can Atalay hem hastalığı anlattı hem de önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Özellikle de kadınlarda büyük bir telaşa neden olabilen, ‘yoksa meme kanseri mi oldum?’ sorusuna yol açan bir sorun aksesuar meme. Meme hastalıklarının en az bilinen türü olsa da son yıllarda bu şikayetle hekimlere başvuranların sayısı giderek artıyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Can Atalay, aksesuar memenin en çok koltuk altında ele gelen bir kitle olarak hissedilmekle birlikte aslında normal meme dokusu dışında oluşan ek meme dokusu olduğunu belirterek “Dünyada ve ülkemizde son yıllarda bu sağlık problemi konusunda farkındalık artmaktadır. Toplumda yüzde 0.2-6 arasında görülme sıklığı olan aksesuar memenin saptanma olasılığı erkeklerde kadınlara göre çok düşüktür. Kişiler aksesuar memeyi genellikle bir hastalık olarak kabul etmediğinden cerraha başvurmamaktadır” diyor. Hastaların büyük kısmının aksesuar memeyi koltuk altında hissettikleri yağ bezesine benzer yumuşak ve hareketli bir şişlik olarak tanımladıklarını ve hekime de bu şikayetle başvurulduğunu belirten Doç. Dr. Can Atalay, aksesuar memenin en çok koltuk altında ele gelen bir kitle olarak hissedilmekle birlikte aslında normal meme dokusu dışında oluşan, doğuştan gelen ek meme dokusu olduğunu söylüyor.