‘Yalınlaşan Hastane’ projesi ilk defa Manisa’da başladı

Zafer Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen ‘Yalınlaşan Hastane’ projesi Manisa Devlet Hastanesi’nde hayata geçirildi. Hasta memnuniyetini artırmak amacıyla Eğitmen Tayfun Çaylan tarafından hastanedeki 30 sağlık personeline eğitim verilirken proje uygulamasının yaklaşık 5-6 ay sonra açılışı yapılacak olan Şehir Hastanesinde faaliyete geçeceği bildirildi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Manisa Devlet Hastanesi tarafından Zafer Kalkınma Ajansının 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamındaki proje teklif çağrısına sunulmak üzere hazırlanan ‘Yalınlaşan Hastane’ projesi ajans tarafından desteklenmeye hak kazandı. Bu kapsamında, Zafer Kalkınma Ajansı ile Devlet Hastanesi arasında imzalanan sözleşme ile proje yürürlüğü girdi. Proje ile 30 sağlık personeli 4 gün boyunca günde 6 saat olmak üzere toplamda 24 saat yalın prensiplerinin uygulamalı olarak anlatılarak eğitim ve danışmanlık hizmetini aldılar.

Hasta memnuniyeti ön planda

Yalınlaşan Hastane hakkında açıklamada bulunan Manisa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Zafer Ulusan, projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyerek, “Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla pazartesi gününden bu yana Yalınlaşan Hastane konusunda eğitim alıyoruz. Eğitmenimiz Tayfun Çaylan bize, bir hastanede israfı azaltarak, aksayan yönlerini düzelterek nasıl daha iyi hizmet verilebilir, gelen hastaların daha memnun olması için neler yapılabilir, bakım süreleri nasıl daha uygun hale getirilir, bekleme süreleri nasıl azaltılır gibi konularda bize gerekli bilgileri verdi” dedi.