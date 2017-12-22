Yalnızca bir tek basit erotik hata bile...

Son Güncelleme 22 Aralık 2017 SAĞLIK HABERLERİ | 22.12.2017 11:23 |22 Aralık 2017

Daha iyi bir sevgili olun ve yatak odasını bir festival alanına dönüştürün! Bunu başarabilirsiniz!

Evet, yatak odasında hız her şey demek değildir; fakat onu zirveye çıkarmak önemli bir meziyettir. Önemli noktalara parmak basmak ve neyi ne zaman yapacağınızı bilmek çok önemli. Yani “işi bilmek” gerekiyor ve partnerinizle birbirinizi “o kadar” tanımanız için de zamana ihtiyaç var. O ilk evreyi, tadını çıkarak ve keşfederek yaşayın. Cinsel birliktelikler yatırıma ihtiyaç duyarlar. İşleri biraz kızıştırmak istiyorsunuz fakat nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuz. Sakin olun. Şimdi, bir seks kaseti yapmaktan tutun çılgın kulüplere gitmeye kadar, akla hayale gelmeyecek fantezilerle dolu bir yer kadın dünyası. Ona “sorun”. Hem, inanın doğru bir yanıt alacaksınız, hem de kadınların, bu tip şeyleri kendine güvenerek konuşabilen adamlara karşı duydukları tutkuyu gözlerinizle göreceksiniz. Bilmiyoruz anlatabildik mi?! Geceden sabaha eşsiz bir performans göstermeniz, elbette ki “her gün” olmayacak bir şey. Fakat bu tip özel zamanlar, özel geceler tasarlayın; evvelki gün iyice dinlenin, iyi beslenin, bol su için. Gece boyu seks yapabilmek için enerjiye ve saha da önemlisi suya ihtiyacınız olacak. Aceleye getirmeyin hiçbir şeyi; sakin sakin, hatta zaman zaman şakalaşarak, dinlenerek komple bir gece geçirin. Emin olun, unutamayacak.

Seks bir çeşit rock konseri gibidir, ortamı ısıtacak küçük bir ön konser, minik bir dinleti, “seyirciyi” asıl konsere hazırlar. Ön sevişme işte böyle bir dinletidir; bir sinema filminin fragmanıdır, fikir verir, tat verir ama “hikayeyi” anlatmaz. Bu, erkeklerin ellerindeki en önemli kozlardan biridir. Yalnızca bir tek basit erotik hata bile, hem siz hem de partneriniz için tüm deneyimi bir rezalete dönüştürebilir. Bu tip “mod katili” olayların çok doğal olduğunu karşılıklı olarak kabul edin ve böylelikle karşılaştığınızda herhangi biriniz bu durumu bir çeşit gurur savaşına dönüştürmesin. Sözün özü; bunlar olur. Partnerinizi “memnun” etmek bu başarıyı sürekli kılmadığınız sürece zaman içerisinde anlam kaybedecektir. Evet, işin duygusal ve hormonal tarafı çok önemli fakat bunun bir yandan da ciddi bir fiziksel performans gerektirdiğini unutmayın ve düzenli olarak egzersiz yapın. Asıl silahınızın “bedeniniz” olduğunu unutmayın. Oral seks hakkında ulaşabileceğiniz tüm kaynakları gözden geçirin… Çünkü oral seks deneyerek keşfedilen bir şeydir; kulak dolgunluğunuz ne kadar yoğunsa o kadar avantajlı başlarsınız oyuna…