Yamaç paraşütü pilotlarından kan bağışı

Kütahya’nın Simav ilçesinde yamaç paraşütü pilotları, toplu olarak kan bağışında bulundu.

Özel kıyafetleri ile dikkatleri üzerinde toplayan Simav Havacılık Kulübü (SİHAVK) yamaç paraşütü pilotları, kan vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu belirttiler.

Kulübün altın madalyalı lideri Celal Akbulut, yamaç paraşütü pilotlarına kan verme konusunda örnek olmanın gururunu yaşadığını belirtti. SİMHAVK’ın yamaç paraşütü üyesi Doktor Fatih Ünlü, Hekim olarak Türk Kızılayı’na her zaman ihtiyaç duyduklarını, kendilerinin de kan bağışı yapmak için geldiklerini ifade etti.

Simav Havacılık Kulübü’nün (SİMHAVK) yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut ile birlikte, Şeref Akdemir, Fatih Ünlü, Hakan Öztürk, Emin Topaler ve Fatih Koç, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundular. (MEİ-EFE)