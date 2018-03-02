Önemli bir enerji kaynağı olan balık yağının faydalarından bahseden Shiffa Home Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman; balık yağı günlük kullanıldığında kalp, göz ve beyin sağlığına fayda sağladığını belirterek son yapılan araştırmalarda sinir sistemi bozukluğuna sebep olan depresyon gibi durumların azalmasında da önemli etkilerinin olduğunu açıkladı.

Balık yağının içerisinde bulunan EPA ve DHA yağ asitlerinin kalp, göz ve beyin sağlığına fayda sağladığını belirten Shiffa Home Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman, omega-3’ün insan sağlığına olan yararlı etkisini açıkladı. Yaman, balık yağının anne karnındaki bebeğin gelişimi için de son derece önemli olduğunu belirtti.

“Omega-3 bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor”

Yeterince balık, keten tohumu, fındık, ceviz gibi ürünleri tüketmeyen bireylerin sağlıklı olmadığını vurgulayan Yaman, “Doğal olarak denizden tutulan balıkların yağları trigliserid formundadır. Birde etil ester formunda olan yağlar bulunmaktadır. Bunlar ise kimyasal bileşim içerebilen yağlar olarak bilinmektedir. Bu sebepten alırken trigliserid formunda olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Omega-3 te bulunan yağ asitleri beyin gelişimi ve fonksiyonlarında etkin rol oynamakta, ayrıca bağışıklık sisteminin güçlenmesi, kroner kalp hastalıklarının önlenmesi ve sinir sistemi fonksiyonlarında etkili olmaktadır. Yeterince balık, keten tohumu, fındık, ceviz veya sebze tüketmiyorsanız sağlıklı bir vücut için omega-3’ü yeterince alamıyorsunuz demektir” dedi.