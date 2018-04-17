Yanak içinden alınan parçayla idrar yolu hastalığını tedavi ettiler

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı, Türkiye’de ilk defa bir kadın hastanın yanağından aldığı parçayla idrar yolları hastalığı tedavisini gerçekleştirdi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı’na başvuran 50 yaşındaki Ayşe Bardakçı isimli hastaya idrar yolu darlığı nedeniyle yanak içinden alınan doku ile ameliyat yapıldı. Yaklaşık 30 yıldır bu sorunu yaşayan ve daha önce birçok kez kapalı ameliyat ve genişletme yöntemleri ile tedavi edilmeye çalışılan hasta, ameliyat sonrası ilk kez bu kadar rahat idrar yaptığını söyledi.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Zafer Aybek, "Kadın idrar yolları darlıkları nadir görülmekle birlikte son yıllarda görülme sıklığı artmaktadır. Hastalar genellikle idrar yapmada zorluk yakınması ile başvururlar. Bazen de yapamama nedeniyle sonda takılmak zorunda kalabilir. Bu konuda hasta uzun yıllar bu yakınmalar ve sıkıntılar ile hayatını sürdürmeye çalışır. Bizim hastamızda da 30 yıldır bu yakınmaları mevcuttu ve hayatı kabus haline gelmişti. Değerlendirmelerimiz neticesinde ilk yapılacak tedavi yöntemleri arasında olan kapalı yöntemle genişletme uyguladık ve bir süre faydalı oldu ancak sonrasında sıkıntının devam etmesi üzerine tekrar durumu değerlendirdik. Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş ile birlikte hastamızı bilgilendirerek erkek hastalarda sıklıkla uyguladığımız ağız içi yanak dokusu kullanarak farklı bir teknikle yeni bir idrar yolu oluşturduk. Sonrasında hastamızın başlangıçta olan yakınmalarının tümü düzeldi. Cerrahi teknik bazı yönleri ile dünyada ilk kez olma özelliklerini taşımaktadır" dedi.

Hasta Ayşe Bardakçı ise tedavi olduğu için mutlu olduğunu belirterek "30 yıldır bu hastalığı çekmekteydim. Her tuvalette gittiğimde canım çok yanıyordu. Yapılan operasyonla yeniden doğmuş gibi oldum. Pamukkale Üniversitesine ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.