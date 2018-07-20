HABER

“Yanlış nefes almak bağışıklık sistemini çökertiyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.07.2018 10:57 | Son Güncelleme

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fizyoterapist Çağıl Ertürk, yanlış nefes alışkanlıklarının kanın oksijen seviyesini ve vücut 'ph’ını etkilediğini, kas spazmlarına sebep olduğunu ve ardından da bağışıklık sistemini çökerttiğini söyledi.

“Yanlış nefes almak bağışıklık sistemini çökertiyor”

İSTANBUL, (DHA)-İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fizyoterapist Çağıl Ertürk, yanlış nefes alışkanlıklarının kanın oksijen seviyesini ve vücut 'ph’ını etkilediğini, kas spazmlarına sebep olduğunu ve ardından da bağışıklık sistemini çökerttiğini söyledi. Ertürk, “Nefes alırken, hem diyafram hem de akciğer solunumu yaparız, fakat günlük hayat akışında solunum kapasitemizin oldukça az miktarını kullandığımızı gözlemliyoruz. Doğuma kadar annenin fiziksel uygunluğuna göre planladığımız egzersizleri verirken doğru nefes alışverişini ihmal etmememiz gerekiyor” diye uyardı.

“DOĞRU NEFES KAN SEVİYESİNİ DÜZENLER”

Doğru nefes tekniklerinin, gebelerin fiziksel uygunluğunun yanı sıra sinir sistemini de aktive ederek rahatlamasını sağladığını belirten Ertürk, “Doğru nefes kan seviyesini düzenler ve anneyi ruhsal yönden doğuma hazırlar. Yapılan çalışmalarda, annenin stres sonucu salgıladığı hormonların plasenta yoluyla bebeğe geçerek bebeğin ruh sağlığını etkilediği bulunmuştur. Bugün hasta takip seyrinde her şeyin yolunda gittiği bir gebelik sürecinde bile bazen annelerin yüksek anksiyete seviyesinden dolayı sezaryen doğumu tercih ettiğini görmekteyiz" dedi.

İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Sosyo-ekonomik durum, aile baskısı, eş ile duygu düşüncelerin rahatça paylaşılamaması gibi faktörler annenin normal doğuma olan bakışını etkilemektedir. Annede korku semptomu gelişmekte ve anne adayı ‘normal’ doğum yerine sezaryeni tercih edebilmektedir” diye konuştu.

"MASA BAŞINDA ÇALIŞIRKEN DOĞRU NEFES TEKNİKLERİNİ KULLANMALISINIZ"

İş yaşamında bütün gün aynı pozisyonda masadan kalkmadan saatlerce çalışmanın postür bozukluklarına sebep olabileceğini dile getiren Ertürk, “Bunun yanında özellikle baş-boyun çevresi kas spazmları ve iş stresi ile bütünleşen gerilim tipi baş ağrılarının olduğunu da görebiliriz. Hâlbuki gün içerisinde belli aralıklarla doğru nefes teknikleri uygulandığında kişinin başta beyni olmak üzere bütün dokularına taşınan kanının oksijen içeriği farklılaşır; bunun sonucunda semptomatik ağrıları, kas spazmları, stres seviyesi ve buna bağlı gastrointestinal problemlerinin ortadan kalktığını görmek mümkündür” dedi.

“NEFES ALIP VERDİĞİMİZİN BİLİNCİNDE DEĞİLİZ”

İnsanı müdahaleci bir canlı olarak niteleyen Ertürk şöyle dedi: “Her şeye, en başta kendi hayatımıza ve seyrine müdahale etmek isteriz. Kimi zaman olaylar karşısında kendimizi akışa bırakırsak kontrolü kaybediyormuş hissine kapılırız. Etrafımızdaki canlı-cansız her şeyi kendi doğrularımıza göre manipule etmek ve sonunda da arkamıza yaslanıp her şeyin tam planladığımız gibi bittiğini gülümseyerek izlemek isteriz; fakat öyle ki hayat akışımıza müdahale edebiliyorsak seyrini yavaşlatıyoruz demektir. Bütün bunları yaparken günde kaç defa nefes alıp verdiğimizin bilincinde dahi değiliz.”

İnsanı iyileştirecek olanın nefes ve onun ürünü olan enerji olduğunu vurgulayan İGÜ Öğretim Görevlisi Fizyoterapist Ertürk, “Farkındalığımız nereye giderse onun peşinden gider, enerjimizi neye yoğunlaştırırsak; o büyür, güzelleşir ve bize de onun tadını çıkarmak kalır. Farkındalıklı nefes almayı ihmal etmemeliyiz” dedi.

(FOTOĞRAF)

PARTNERDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilirDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilir
Ameliyattan sonra ilk işi aynaya bakmak olduAmeliyattan sonra ilk işi aynaya bakmak oldu
Evinde kalça büyütme operasyonu yaptığı hastası ölünce kaçan sosyete doktoru gözaltına alındıEvinde kalça büyütme operasyonu yaptığı hastası ölünce kaçan sosyete doktoru gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

İlginizi Çekebilir

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Benlerinizi yakın takibe alın!

Benlerinizi yakın takibe alın!

Aşırı sıcaklar sağlığınızı tehdit etmesin!

Aşırı sıcaklar sağlığınızı tehdit etmesin!

Sıcak hava sağlığınız için tehdit unsuru olmasın!

Sıcak hava sağlığınız için tehdit unsuru olmasın!

Göz sağlığı için ne yemeli?

Göz sağlığı için ne yemeli?

Tiroid ultrasonu nedir? Tiroid ultrasonu neden istenir?

Tiroid ultrasonu nedir? Tiroid ultrasonu neden istenir?

Gen testi ile hastalık eşiğinizi öğrenin! Meğer uzun yaşamanın sırrı bunda gizliymiş!

Gen testi ile hastalık eşiğinizi öğrenin! Meğer uzun yaşamanın sırrı bunda gizliymiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.