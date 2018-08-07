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"Yanlışlıkla" yapılan gebelik kaydına inceleme

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.08.2018 19:01 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca, İstanbul'da özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde gebe olmayan kişiye, muayene sırasında "yanlışlıkla" yapılan gebelik kaydı silindi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı

Sağlık Bakanlığınca, İstanbul'da özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde gebe olmayan kişiye, muayene sırasında "yanlışlıkla" yapılan gebelik kaydı silindi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşlarında "Hamileymişim" başlığıyla yer alan haber üzerine Ulusal Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi'nde inceleme yapıldığı belirtildi.

İncelemede, haberde adı geçen şahsın İstanbul'da özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde muayene olduğunun, muayene sırasında yanlışlıkla gebelik kaydı yapıldığının anlaşıldığı aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sisteme girilen tanılar, hastanelerden Ulusal Sağlık Sistemi'ne aktarılmakta oradan da Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri (AHBS) aracılığıyla aile hekimlerine yansımaktadır. Aile hekimliği uygulaması kapsamında özellikli gruplar arasında yer alan gebe, bebek ve çocuk izlemlerinin ilgili protokoller doğrultusunda kayıtlı olduğu aile hekimleri tarafından takibi önem arz etmektedir. Bu sebeple şahıs, ilgili aile hekimi tarafından aranarak bilgilendirilmiştir.

Şahsın, yapılan gebelik bildiriminin yanlış olduğunu beyan etmesi üzerine, İstanbul ilinde gebelerin özel hastane kayıtlarını kontrol altına almak amaçlı kullanılan 'GEBLİZ' yazılım sistemi üzerinden sehven yapılan kaydın silinmesi talep edilmiş ve 7 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi'nde yer alan ilgili gebelik kaydı silinmiştir. Yapılan yanlışlıkla ilgili inceleme başlatılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
gebelik kaydı Hamileymişim Sağlık Bakanlığı

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