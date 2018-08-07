"Yanlışlıkla" yapılan gebelik kaydına inceleme

Sağlık Bakanlığınca, İstanbul'da özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde gebe olmayan kişiye, muayene sırasında "yanlışlıkla" yapılan gebelik kaydı silindi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bakanlığın yazılı açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşlarında "Hamileymişim" başlığıyla yer alan haber üzerine Ulusal Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi'nde inceleme yapıldığı belirtildi.
İncelemede, haberde adı geçen şahsın İstanbul'da özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde muayene olduğunun, muayene sırasında yanlışlıkla gebelik kaydı yapıldığının anlaşıldığı aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sisteme girilen tanılar, hastanelerden Ulusal Sağlık Sistemi'ne aktarılmakta oradan da Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri (AHBS) aracılığıyla aile hekimlerine yansımaktadır. Aile hekimliği uygulaması kapsamında özellikli gruplar arasında yer alan gebe, bebek ve çocuk izlemlerinin ilgili protokoller doğrultusunda kayıtlı olduğu aile hekimleri tarafından takibi önem arz etmektedir. Bu sebeple şahıs, ilgili aile hekimi tarafından aranarak bilgilendirilmiştir.
Şahsın, yapılan gebelik bildiriminin yanlış olduğunu beyan etmesi üzerine, İstanbul ilinde gebelerin özel hastane kayıtlarını kontrol altına almak amaçlı kullanılan 'GEBLİZ' yazılım sistemi üzerinden sehven yapılan kaydın silinmesi talep edilmiş ve 7 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi'nde yer alan ilgili gebelik kaydı silinmiştir. Yapılan yanlışlıkla ilgili inceleme başlatılmıştır."
Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? Muhaliflere talimat verdi
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!
Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...
İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!
ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama
Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor
Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum