Yapay zeka deri kanserini insandan daha isabetli teşhis etti

Yapılan bir araştırma deri kanserinin teşhisi aşamasında bilgisayar teknolojisinin insana göre daha başarılı olduğunu ortaya koydu.

Alman, Amerikalı ve Fransızlardan oluşan araştırma ekibi, zararlı deri lezyonlarını iyi huylulardan ayırabilmesi için, bir yapay zeka sistemine 100 binden fazla görsel gösterdi.

Bir derin öğrenme sistemi olan CNN (Konvolüsyonel Sinir Ağları) ile 17 ülkeden toplam 58 dermatolojist karşlılıklı teste sokularak, insan ve makineye, iyi huylu ve kötü huylu cilt lezyon örneklerini teşhis etmesi söylendi.

Deneye giren cilt doktorlarının yarıdan fazlası uzman konumunda, kalan yüzde 50'lik bölüm ise beş yıl veya altında tecrübeye sahip dermatolojistlerden oluşturuldu.

Yapılan karşılaştırma sonrası, "CNN teknolojisinin dermatolojistlerin çoğundan daha iyi performans gösterdiği" sonucunu açıklandı.

Annals of Oncology isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırmanın detaylı sonuçlarına göre, cilt doktorları deri kanserini yüzde 86.6 oranında teşhis ederken, CNN yüzde 95 oranında doğru teşhis oranına ulaştı.