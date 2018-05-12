İSTANBUL, (DHA)- ULUSLARARASI Hemşireler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlanan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli Meryem Kapancı, "Hasta ile ilgili attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde düşünmeli, olabilecekleri öngörmeli ve tedbirlerinizi almalısınız. Çünkü yaptığınız işte hata yapma lüksünüz yok” dedi.

Modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florance Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs günü, 1964 yılından beri Türkiye'de "Uluslararası Hemşireler Günü" olarak kutlanıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nde görev yapan Meryem Kapancı bu gün nedeniyle yayımladığı mesajında hemşirelik mesleğinin getirdiği sorumluluklara dikkat çekti. Kapancı, "Sadece 'zarar vermeme' ilkesi bile çalışana ciddi sorumluluk yüklüyor. Bu ilkeye bağlı çalışabilmek için çok donanımlı olmak zorundasınız. Hasta ile ilgili attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde düşünmeli, olabilecekleri öngörmeli ve tedbirlerinizi almalısınız. Çünkü yaptığınız işte hata yapma lüksünüz yok” diye konuştu.