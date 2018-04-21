Hastalıklı beyin dokuları artık gamma ışınlarıyla yok edilebiliyor. Gamma Knife denilen tedavi sistemi hakkında bilgi veren Koru Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Yard. Doç. Dr. Yahya Efe Güner, milimetrik düzeydeki noroanatomik seçiciliği nedeniyle radyoterapiden prensip olarak farklılık gösteren bu yöntemde tedavinin işlemde tamamlandığını söyledi.

Yard. Doç. Dr. Yahya Efe Güner, beyin cerrahları tarafından yaratılıp, geliştirilmiş ve beyin cerrahisinin bir çok alanında tedavi yöntemleri içerisinde kullanılan Gama Knife ile günümüzde tedavi edilen hasta sayısının 125 bini geçtiğini belirtti.

Günümüzde damarsal beyin hastalıklarından AVM’nin tedavisinin beyin cerrahisi liderliğinde vasküler yapıları inceleyen bir ekip tarafından yapıldığını ifade eden Yard.Doç.Dr Yahya Efe Güner,AVM tedavisi için; "Izlem, Mikrocerrahi, Gamma-Knife, Embolizasyon ve mikrocerrahi, Embolizasyon ve Gamma-knife, Mikrocerrahi ve Gamma-Knife gibi çok sayıda alternatif yöntem bulunmakla beraber ekibin önerisi,hastalığın durumu ve hastanın durumu da göz önünde bulundurularak uygulanacak yönteme karar verilmektedir" diye konuştu.

Yard.Doç.Dr. Yahya Efe Güner, "Meninjiom olarak adlandırılan beyin zarından kaynaklanan beynin herhangi bir yerinde karşılaşılabilen tümörlerde ilk seçenek tedavi mikrocerrahi olmakla birlikte yüksek riskli hastalarda, ileri yaş, ek hastalık, mevcut tümörün yerleşimi, cerrahi uygulanmış ve sonrasında kalan tümör dokusu bulunması, cerrahi sonrası sakatlık veya ölüm riski gibi sebeplerle gama knife uygulaması kullanılmakta ve son yıllarda giderek artmaktadır. Vestibüler akustik nörinomlarda gama knife duyma sinirinde köken alan vestibüler schwannom(aklustik nörinom) olarak adlandırılan; boyutu, sinirin geçtiği kanalın içerisindeki boyutu dikkate alınarak schwannomlarda gama knife ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir" dedi.

Hipofiz adenomları, kaniofarengeomlarda gama knife kullanılabileceğini ifade eden Koru Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Yard.Doç.Dr Yahya Efe Güner,"Sella denilen beynin merkezi noktasında bulunan her iki tarafı şah damarları, görme sinirleri ile çevrili bölgeden kaynaklanan tümörlerde endoskopik ve kafatası açılarak yapılan cerrahinin yanısıra tümöre komşu dokuların kolay zedelenebilmesinden kaynaklanan cerrahi esnasında geride bırakılan tümör varlığı, cerrahi yöntemlerle ulaşılamayan ve tekrarlayan cerrahi gereksinimi olan tümör varlığı, hormon salgılayan tümörlerde biyolojik olarak kaynağı yoketme fırsatı gibi nedenlerle Gama Knife tedavisi kullanılabilir" diye işaret etti.

Gama Knife’ın, kafa içi metastazlarda da başarılı bir şekilde uyglanabildiğini anlatan Yard.Doç.Dr Yahya Efe Güner, "Şu ana kadar gamaknife’ın kullanıldığı en geniş nöroonkolojik grup olan metastazlarda kafa içi metastaz sayısı 6’yı; her birinin boyutu da 4 cm’yi geçmemek kaydıyla gama knife başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Bazı çalışmalarda başarı oranı yüzde 92 lere kadar çıktığı bildirilmektedir. Trigeminal Nevraljide Gama Knife’ta da yüzün duyu sinirinden kaynaklanan yüzün bir tarafına vuran çok şiddetli ağrı ile takip edilen trigeminal nevralji hastalarında standart cerrahi, perkutan radyofrekans termokoagulasyon işleminden fayda görmeyen ve ağrıları devam eden hastalarda Gama Knife başarılı bir şekilde uygulanabilen bir tedavi yöntemidir"diye ekledi.

Yard.Doç.Dr Yahya Efe Güner, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı; "Kanser veya kronik ağrı durumunda, diğer tedavi yöntemlerinde fayda alınamıyorsa ağrı yolaklarının biyolojik olarak yok edilmesi temeline dayanarak etkili bir yöntem olarak kullanılır. Fonksiyonel beyin cerrahları tarafından uygulanabilinen hareket bozukluklarında Gama Knife tedavisi, hareket bozuklukları ile ilgilenen Nörolog ve Beyin cerrahları tarafından oluşan ekip tarafından incelendikten sonra uygun görüldüğü taktirde gama knife tedavisi ya da uygulanmayabilir ya da uygulanabilir. Psikotik seyirli, yoğun olarak uygulanan ilaç tedavisine direnç gösteren, psikiyatrik ilaç kullanımına yan etki gelişen veya günlük aktivitelerinde sosyal olarak toplumdan uzaklaşmış psikiyatrist tarafından endikasyonu uygun görülen hastalarda gama knife tedavisi günümüz teknik gelişmelerinin daha da artması ile hız kazanmış ve gama knife tedavisi bu gibi seçilmiş hastalarda uygulanabilmektedir. "