Yarım asırlık eczacıdan özel formüllü ilaçlar

Eskişehir’de 52 yıllık eczacı Kayhan Tuncel, yılların tecrübesini kullanarak doktorların verdiği reçetelere ve formüllere göre ilaç hazırlayıp hastalara şifa olmaya çalışıyor.

Yarım asırlık tecrübesiyle hastalara şifa olmaya çalışan Kayhan Tuncel, formüllere göre piyasada bulunmayan çeşitli ilaçları laboratuvarında yapıyor ve şimdilerde tercih edilmeyen, fabrikalarda üretilmeyen ilaçları hazırlıyor. Eczanede ilaç yapımının günümüzde pek tercih edilmediğini dile getiren Tuncel, eczacıların laboratuvarlarda hazırladığı ilaçların fabrikalarda üretilmediğini belirtti. Eczacılığı bilerek ve isteyerek seçtiğini vurgulayan Tuncel, yapmış olduğu tercihlerden dolayı hiçbir pişmanlık duymadığını ifade etti.

“Eczanede hazırlanan ilaçların bulunmasına imkan yoktur”

Eczanede hazırlanan ilaçlara eskisi kadar ilgi olmadığını dile getiren Kayhan Tuncel, ”Öncelikle ilaç kavramına saptama yapmak lazım. İlaç muayyen miktarlarda tek ya da birkaç kimyasal maddenin birleşmesinden oluşmuş ve vücuda verilmek için hazırlanmış kimyasal maddeler topluluğudur. Şimdi ilaç kavramından yola çıkarsak demiştim; ilaçların genel anlamda en çok bulunan şekli müstahzar dediğimiz, firmalar tarafından imal edilen, aracı depocularla ile tedarik zinciriyle bize ulaşan ve hekimin reçetesiyle bizim verdiğimiz ilaçlara biz müstahzar diyoruz. Bunun haricindeki grup ise eczanede hazırlanan ilaçlardır. Şimdi eczanede hazırlanan ilaçlar genelde hazır olarak karşılığı bulunmayan veya bulunmasına imkan olmayanlardır. Çünkü bozulabilme süreçleri, farklı kimyasal madde miktarlarından dolayı hemen hazırlanıp yapılması gereken ilaçlardır. Biz bunları majistral kavramı olarak söylüyoruz. Her ne kadar şimdilerde yoğun bir hazırlama dönemi olmuyorsa da hala revaçta ve biz bu işte hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hekim reçetesi olmadan yapmak yasak”

Eczanede yapılan ilaçların kurallarına da değinen Kayhan Tuncel, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Yalnız bunun da kendine göre birtakım kuralları var. Öncelikle hekim reçetesi olmadan yapıp satmak mümkün değil. Elinize aldığınız formüle herhangi bir madde ilavesi veya madde çıkarımı asla söz konusu değil. Türk Eczacılar Birliği ile Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu bir komisyonca eczanede hazırlanan ilaçların fiyatları da yasal bir düzenlemeye alınmıştır. Hesaplama cetvelleri vardır. Örneğin, hiç tahmin edemeyeceğiniz; bulamayacağınızı zannettiğiniz ilacın hesabını yaparak hastaya ulaştırabilirsiniz. Eczacılık öğrencilerine de bunun aşılanması hususunda gayret göstermek gerektiğine inanıyorum.”