“Yarım sünnet” hastalığı 300 erkek bebekten birinde görülüyor

Üroloji Uzmanı Dr. Burak Köprü, halk arasında “peygamber sünneti” veya “yarım sünnet” olarak bilinen hipospadias hastalığının doğuştan olan yapısal bir bozukluk olduğunu ve hemen hemen 300 erkek bebekten birinde görüldüğünü bildirdi.

Koru Hastanesi Üroloji Bölümü Uzmanı Dr. Burak Köprü, hipospadias hastalığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hipospadiaslı çocuklar idrarlarını penisin alt yüzünden yaparlar. Halk arasında bu çocuklar için ’yarım sünnetli’, ’doğuştan sünnetli’ veya ’peygamber sünnetli’ deyimleri kullanılır. İdrar deliği penis ucundan skrotuma (yumurtalık torbasına) doğru yaklaştıkça bozukluğun ağırlık derecesi artar. Ancak en sık glanüler tip denilen, idrar deliğinin penis ucuna yakın olduğu tip görülmektedir. İdrar deliğinin skrotum (yumurtalık torbası) ile makat arasında olduğu en ağır tip olan vakalarla nadiren karşılaşılmaktadır" diye konuştu.

Özellikle hastalığın ağır formlarında hipospadiasa diğer organ anomalilerinin eşlik edebileceğini belirten Dr. Köprü, bu nedenle olabilecek diğer organ anomalileri yönünden hastaların araştırılması gerektiğini ifade etti. Dr. Köprü, ayrıca hipospadias ile birlikte her iki testisin inmemiş olduğu durumlarda bu araştırmaya genetik değerlendirmenin de eklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Hipospadias tedavisinin cerrahi olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Burak Köprü, "Cerrahisinde günümüze kadar olan süreçte pek çok cerrahi teknik tarif edilmiştir. Tüm bu tekniklerin esas amacı kozmetik yönden kabul edilebilir bir penis oluşturmanın yanında, yeterli kalınlıkta bir idrar kanalı (üretra) oluşturmaktır" dedi.

Peygamber sünneti olan çocuklarda cerrahi tedavi için en uygun zamanın 6 ay ile 1.5 yaş arası kabul edildiğine vurgu yapan Dr. Köprü, "Ancak yaş için bir üst sınır bulunmamaktadır. 6 ay ile 1.5 yaş arası çocuklarda psikolojik travmanın en az olduğu, ameliyat sonrası yara bakımının ve iyileşmenin daha kolay olduğu bilinmektedir. Ameliyat sırasında yeniden oluşturulan idrar yolunun (üretra) içerisine idrar ile teması önlemek ve bu sayede iyileşmesini hızlandırmak amaçlı bir sonda yerleştirilir. İdrar bu sonda içerisinden dışarı akar. Sonda ameliyat sonrası ortalama 7 gün sonra poliklinik şartlarında kolayca çıkarılmaktadır. Hastalar genellikle ameliyattan 2 veya 3 gün sonra taburcu edilmektedir" diye konuştu.

"Hipospadiaslı çocuklarda en önemli konulardan bir tanesi sünnettir" diyen Dr. Köprü, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sünnet derisi ameliyat sırasında yeni idrar kanalının (üretra) oluşturulması için kullanılmaktadır. Bu nedenle hipospadiaslı çocuklar ameliyat öncesinde kesinlikle sünnet ettirilmemelidir. Günümüz şartlarında hipospadias tedavisi tek seansta tamamlanmaktadır. Ancak nadir görülen ağır, ileri derece hipospadias olgularında ameliyat iki aşamada gerçekleştirilebilir. Başarılı bir şekilde hipospadias ameliyatı olan çocuklarda idrar yapma ve ileride cinsel fonksiyonları açısından normal erkeklerden hiçbir farkları kalmaz."