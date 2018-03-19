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Yaşadıkları değişimi en iyi anlatan eski kıyafetleri oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2018 14:27 | Son Güncelleme

Türkiye’nin değişik yerlerinde yaşayan ve geçmişte obezite hastasıyken, tüp mide ameliyatıyla zayıflayan 80 kişi, Adana’da bir restoranda düzenlenen partide bir araya geldi.Medical Park Tarsus Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op.

Türkiye’nin değişik yerlerinde yaşayan ve geçmişte obezite hastasıyken, tüp mide ameliyatıyla zayıflayan 80 kişi, Adana’da bir restoranda düzenlenen partide bir araya geldi.
Medical Park Tarsus Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük’ün hastalarının organize ettiği partiye, eski obezite hastalarının birçoğu zayıflamadan önce giydikleri pantolon ve etekleri de getirdi. Zayıflayan hastaların eski giysileri, yaşadıkları değişimi net olarak ortaya koydu. Etkinlikte, 5 ay önce ameliyat olan ve 28 kilo zayıflayan ses sanatçısı Nergis Altındağ sahne aldı.
Adana, Mersin, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin’den gelen eski obezite hastaları buluşmada, kilolu oldukları yıllarda yaşadıkları sıkıntıları paylaştı. Bir hasta “Şeker ve tansiyon hastalıklarım yüzünden ölümün kıyısında yaşıyordum. Kilo verince hepsinden kurtuldum” dedi. Başka bir hasta ise kiloya bağlı şeker nedeniyle ayaklarında yaralar çıktığını ve iyileşmediğini, şimdi ise ayaklarının normale döndüğünü anlattı. Bir başka hasta da uzun yıllar boyunca kiloları nedeniyle, çok mecbur kalmadıkça evden çıkmadığını, şimdi herkes gibi sosyal hayata katıldığını söyledi. Eski obezite hastaları daha sonra, Nergis Altındağ’ın şarkılarıyla keyifli anlar yaşadı.
Op. Dr. Erdal Cücük etkinlikte yaptığı konuşmada, tüp mide ameliyatıyla zayıflayan hastaların yapmaları gereken en önemli şeyin, yaşam ve yeme düzenlerini değiştirmesi olduğunu söyledi. Op. Dr. Cücük, “Yüksek kalorili gıdalar tüketmeye devam ederseniz, yenide kilo alırsınız” dedi. Cücük, tüp mide ameliyatı olanların en az 2 yıl diyetisyen desteği almalarını önerdi.

Yaşadıkları değişimi en iyi anlatan eski kıyafetleri oldu

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Yaşadıkları değişimi en iyi anlatan eski kıyafetleri oldu

Yaşadıkları değişimi en iyi anlatan eski kıyafetleri oldu
2 / 7

Yaşadıkları değişimi en iyi anlatan eski kıyafetleri oldu

Yaşadıkları değişimi en iyi anlatan eski kıyafetleri oldu
3 / 7

Yaşadıkları değişimi en iyi anlatan eski kıyafetleri oldu

Yaşadıkları değişimi en iyi anlatan eski kıyafetleri oldu
4 / 7

Yaşadıkları değişimi en iyi anlatan eski kıyafetleri oldu

Yaşadıkları değişimi en iyi anlatan eski kıyafetleri oldu
5 / 7

Yaşadıkları değişimi en iyi anlatan eski kıyafetleri oldu

Yaşadıkları değişimi en iyi anlatan eski kıyafetleri oldu
6 / 7

Yaşadıkları değişimi en iyi anlatan eski kıyafetleri oldu

Yaşadıkları değişimi en iyi anlatan eski kıyafetleri oldu
7 / 7

Yaşadıkları değişimi en iyi anlatan eski kıyafetleri oldu

Yaşadıkları değişimi en iyi anlatan eski kıyafetleri oldu
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