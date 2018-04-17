Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, kireçlenmenin yaşam tarzını değiştirmeyi gerektiren kronik bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

Osteoartritin halk arasında “kireçlenme” olarak bilinen, iskelet sistemini oluşturan eklemlerin ve kas yapısının özellikle yaşın artması ile birlikte yıpranması sonucu oluşan bir hastalık olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinden Doç. Dr. Murat Erdoğan, kireçlenme ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Erdoğan, “Eklemleri oluşturan kıkırdak yapısı zaman içerisinde aşınarak yıpranmaktadır. Kıkırdak pürüzsüz ve kaygan bir dokudur ancak kireçlenme ile giderek pürüzlü hale gelmektedir. Bu yıpranma genellikle hastanın eklemlerinde ağrıya neden olmaktadır. Klinik olarak ana yakınmalar ağrı, tutukluk ve sertliktir. Genellikle sabahları uyandıktan sonra veya dinlendikten sonra eklemlerde ağrı ile sertlik ve uzun süre hareketlilikten sonra şişmeler görülmektedir. Belirtiler yavaşça artıp zamanla şiddetlenmektedir. Hastalar bu giderek esnekliğini kaybetmektedir. Düzenli beslenme ile birlikte spor yapmak, ideal kilonun dengelenmesi, kireçlenmenin ilerlemesini yavaşlatmaktadır. Kireçlenme hastalığı ile mücadele eden hastaların yaşam tarzındaki değişiklikler, uygun ilaç ve cerrahi tedaviler, zamanla kötüye giden kireçlenmeyi iyileştirebilmektedir. Egzersizler ile birlikte düzenli beslenerek sağlıklı kiloda olmak, hastalığın iki önemli unsurunu oluşturmaktadır. Eklem çevresindeki kasların güçlendirilmesi için yapılması gereken egzersizler, ağrıların azalmasına neden olmaktadır” dedi.

Doç Dr. Murat Erdoğan, kireçlenmenin yaşam tarzını değiştirmeyi gerektiren kronik bir rahatsızlık olduğunu ve uzun zamandır devam eden eklem şişliği ya da ağrılar mevcut ise hastanın en kısa sürede ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurması gerektiğini sözlerine ekledi.