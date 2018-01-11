Yaşamını down sendromlu kızı Dilan'a adadı

Anne Özer'in kızının tedavi giderlerini karşılamak için kaleme aldığı 'Seninle Yaşamak Güzel' kitabı hedeflediği satışı yakalayamadı. Dilan'ın hastalığından etkilenen lise öğrencisi ablası Dilara Özer (17) doktor olmak isteğini söyledi.

Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi'nde oturan Hasan Ali Özer ve Zöhre Özer çiftinin ikinci kızı Dilan, down sendromlu olarak dünyaya geldi. 5 aylıkken kalp ameliyatı olan, tiroid hastası Dilan, yaklaşık 3 ay önce de düz taban olduğu için yaşadığı ağrılara bağlı olarak, yürüyemeyince yeni bir operasyon geçirdi. Büyük kızı Dilara Özer ve en küçük oğlu Toprak Ege Özer'in (5) hiçbir sağlık sorunu bulunmadığını belirten anne Zöhre Özer, Dilan'ın doğumundan itibaren bir dizi sağlık sorunu ile peş peşe karşılaştığını söyledi. Dilan'ın sürekli olarak yapılan belli iğneleri olduğunu ve bağışıklık sisteminin günden güne güç kaybettiğini belirten Özer, şöyle dedi:

"Sürekli hastaneye gittiği için eczaneye muayene paraları ile birlikte her ay ortalama 500 lira ödüyoruz. Kardiyoloji ve endokrin ilaçları var. Bunlara bir de psikiyatri doktorumuzun ilaçları ekleniyor. Eşim belediye işçisi ve aylık 2 bin 300 lira gelirimiz var. Engelli maaşı da alıyoruz ama geçimimize yetmiyor. Ben de Dilan'a bakmak zorundayım, çalışamıyorum."