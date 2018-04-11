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Yaşlanmaya karşı koruyucu 3 doğal aktif madde

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 10:56 | Son Güncelleme

AksuVital Ar-Ge Merkezi’nden Eczacı Gülay Fidaner, cildin yaşlanmaya ve güneşli günlerde zararlı UV ışınlara karşı korumada; Koenzim Q10, E vitamini ve üzüm çekirdeği ekstresinin etkili olduğunu açıkladı.AksuVital Ar-Ge Merkezi’nden Eczacı Gülay Fidaner, cildin yaşlanmaya ve güneşli günlerde zararlı UV ışınlara karşı korumada etkili önerilerini açıkladı.

Yaşlanmaya karşı koruyucu 3 doğal aktif madde

AksuVital Ar-Ge Merkezi’nden Eczacı Gülay Fidaner, cildin yaşlanmaya ve güneşli günlerde zararlı UV ışınlara karşı korumada; Koenzim Q10, E vitamini ve üzüm çekirdeği ekstresinin etkili olduğunu açıkladı.

AksuVital Ar-Ge Merkezi’nden Eczacı Gülay Fidaner, cildin yaşlanmaya ve güneşli günlerde zararlı UV ışınlara karşı korumada etkili önerilerini açıkladı. Deri vücuttaki en büyük organ olduğu gibi dışarıdan gelen toksin, darbe, ısı, ışın v.b. her türlü stres faktörüne karşı en önemli koruyucu olduğunu kaydeden Fidaner, “Cildin en üst tabakası stratum corneum bariyer görevinde önemli rol üstlenmektedir. Ancak yaş ilerledikçe ve stres faktörlerine fazla maruziyet deri üzerinde kalıcı hasarlar bırakabilmektedir” dedi.

Kırışıklıkları azaltmada etkili; Koenzim Q10
Eczacı Gülay Fidaner, Koenzim Q10 diğer adıyla ubikinonun deri de dahil tüm dokularda hücresel antioksidan olarak bulunduğunu belirterek, “Ubikinonun yaşlanmada rolü olduğu düşünülmektedir ve çalışmalar yaşla birlikte doku ve deride spesifik olarak azaldığını göstermiştir. Koenzim Q10’in UV hasarını azalttığı ve azalmış antioksidan düzeylerini yükselterek yaşlanmada etkili olduğu düşünülmektedir” ifadeledini kullandı.
Fidaner, yapılan bir araştırma sonucunda 20’li yaşlardaki gönüllülerde göz çevresi alana koenzim Q10 uygulananlarda, plasebo uygulanan alana göre kırışıklıklarda yüzde 27 azalma saptandığını açıkladı.

Antioksidan; E vitamini
E vitamininin insan derisinde bulunduğunu ve fonksiyonunun derinin antioksidan savunma sistemine yardımcı olduğu düşünüldüğünü bildirerek, “Hücre zarını korur ve serbest radikalleri toplar. Farelerde yapılan çalışmada topikal E vitamini, fotoyaşlanmaya karşı koruyucu bulunmuştur, UV ışınlarından kaynaklı immun sistemi baskılayıcı etkiden vücudu koruduğu düşünülmektedir.Yapılan çalışmalar deri kanserinde fotokoruma, immunsupresyon ve eritem önlemede etkili olduğunu göstermiştir” şeklinde konuştu.

Anti-aging ve güçlü antioksidan; üzüm çekirdeği ekstresi
Üzüm çekirdeği ekstresinin antioksidan özellikli flavanoid içerdiğini açıklayan Eczacı Güley Fidaner, “Çekirdekler proantosiyanidince zengindirler. Proantosiyanidinler potent antioksidan ve serbest radikal toplayıcısı olup bu etkileri C ve E vitaminlerinden daha güçlüdür. Farelerde yapılan bir çalışmada üzüm çekirdeği ekstresinde bulunan trans-resveratrolün yaşlanma bulgularını yavaşlattığı ve anti-aging ajan olarak kullanılabileceği belirtilmiştir” dedi.
Üzüm çekirdeği ekstresi içeren ürünlerle 4 haftalık bir sürede günde 2 kez kullanımda dermatolojik inceleme sonucunda fotoyaşlanma belirtilerinde düzelme gözlendiğini kaydeden Fidaner, üzüm çekirdeği ekstresinin oral alındığı 6 haftalık plasebo kontrollü bir çalışmada ise post-menopozal kadınlarda deri sertliği ve yapısında düzelme sağladığı görüldüğünü kaydetti.

Yaşlanmaya karşı koruyucu 3 doğal aktif madde

Yaşlanmaya karşı koruyucu 3 doğal aktif madde

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