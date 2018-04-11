Yaşlanmaya karşı koruyucu 3 doğal aktif madde

AksuVital Ar-Ge Merkezi’nden Eczacı Gülay Fidaner, cildin yaşlanmaya ve güneşli günlerde zararlı UV ışınlara karşı korumada; Koenzim Q10, E vitamini ve üzüm çekirdeği ekstresinin etkili olduğunu açıkladı.

AksuVital Ar-Ge Merkezi’nden Eczacı Gülay Fidaner, cildin yaşlanmaya ve güneşli günlerde zararlı UV ışınlara karşı korumada etkili önerilerini açıkladı. Deri vücuttaki en büyük organ olduğu gibi dışarıdan gelen toksin, darbe, ısı, ışın v.b. her türlü stres faktörüne karşı en önemli koruyucu olduğunu kaydeden Fidaner, “Cildin en üst tabakası stratum corneum bariyer görevinde önemli rol üstlenmektedir. Ancak yaş ilerledikçe ve stres faktörlerine fazla maruziyet deri üzerinde kalıcı hasarlar bırakabilmektedir” dedi.

Kırışıklıkları azaltmada etkili; Koenzim Q10

Eczacı Gülay Fidaner, Koenzim Q10 diğer adıyla ubikinonun deri de dahil tüm dokularda hücresel antioksidan olarak bulunduğunu belirterek, “Ubikinonun yaşlanmada rolü olduğu düşünülmektedir ve çalışmalar yaşla birlikte doku ve deride spesifik olarak azaldığını göstermiştir. Koenzim Q10’in UV hasarını azalttığı ve azalmış antioksidan düzeylerini yükselterek yaşlanmada etkili olduğu düşünülmektedir” ifadeledini kullandı.

Fidaner, yapılan bir araştırma sonucunda 20’li yaşlardaki gönüllülerde göz çevresi alana koenzim Q10 uygulananlarda, plasebo uygulanan alana göre kırışıklıklarda yüzde 27 azalma saptandığını açıkladı.