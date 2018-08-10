Yaşlı hastalıkları önlenebilir mi?

Yaşlı hastalıkları ile ilgili araştırma yürüten Kadir Has Üniversitesi Biyoinformatik ve Genetik Bölümü, uluslararası projelere imza atıyor. Kadir Has Üniversitesi tarafından Avrupa Birliği ülkelerinde yaşlılar üzerinde yapılan çalışmayla, yaşlanma ile ortaya çıkan hastalıklar önlenmeye çalışılıyor.

2015 yılında 3.8 milyon Euro bütçe ile Kadir Has Üniversitesi ile birlikte Avrupa Birliği ülkelerinden 8 ortakla başlayan Parkinson Projesi devam ediyor. Çalışmalarda elde edilen verilerle Avrupa’lı yaşlı nüfusta ortaya çıkan hastalıkların ötelenmesine yönelik ilaçlar geliştirilmesi hedefleniyor. Kadir Has Üniversitesi Biyoinformatik ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal Yelekçi; “3 yıl önce başladığımız proje ile beynimizdeki dopamini azaltan enzimin ve geri kazanımını sağlayan Dopamin transporterinininmekanizmasını anlamaya çalışıyoruz” dedi.

Parkinson hastalığının insan merkezi sinir sisteminde nörodejenarsona neden olmasında ikinci sırada yer alan önemli bir hastalık olduğunu belirten Yelekçi; “Yaklaşık 280’de bir kişide görülen ve 85 yaşın üzerinde %5 daha fazla gelişen bir durum. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık, travma ve toksinlerden şüpheleniliyor. Kesin bir tedavisi olmadığı gibi simtomatik olarak şikayetler azaltılıyor. Dopamin nörotransmitterini üreten hücrelerinin ölümü ve beyinde protein kümeleşmesinin birikimi parkinsona neden oluyor. Buna bağlı olarak el ayaklarda titreme, kasıntı, hareketlerde yavaşlama ve yürümede zorlanma olarak ortaya çıkıyor. Günümüzde, fiziksel terapi, ilaçla tedavi, cerrahi müdahale ve yeni birtakım araştırmalar hastalığı azaltmak için uygulanıyor” dedi.