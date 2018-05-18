Yaşlı kadının organları 3 hastaya umut oldu

BURSA, (DHA)- BURSA’da 5 gün önce beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen G.G. (85) adlı kadının ailesi tarafından karaciğeri ve böbrekleri bağışlandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Paralı, hastanın ailesine teşekkür ederek, "Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organ nakil koordinatörleri Op. Dr. Timur Didinen ve Hemşire Tamara Uzun Bal, hastanın ailesiyle görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verdi. Ailenin onay vermesi sonucu organ nakil çalışmalarına başlandı. Merhumun karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, sağ böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, sol böbreği ise Bursa’da özel bir hastanede nakil için bekleyen hastalara umut oldu. Bu vesile ile Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.
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