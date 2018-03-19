Yaşlı öğrenciler, sağlıklı yaşlanma için yürüdü

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki “Tazelenme Üniversitesi”nin yaşlı öğrencileri ’Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında yürüyüş yaptı. Lisans öğrencilerinin de destek verdiği yürüyüşte bilinçli yaşlanmanın önemine vurgu yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü 60+ Tazelenme Üniversitesi ‘Yaşlılar Haftası’ kapsamında ve lisans öğrencileri tarafından farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Fakülte binası bahçesinde toplanan yaklaşık 50 yaşlı ilk olarak lisans öğrencileriyle birlikte ısınma hareketleri yaptı. Yarım saat egzersiz yapan yaşlıların etkinliğine tekerlekli sandalye ile gelen bir yaşlının olduğu görüldü.

Daha sonra yaşlılar‘Sağlıklı davran başarılı yaşlan’ pankartı eşliğinde yürüyüşe geçti. Gerentoloji bölümü öğrencileri de yaşlıları yalnız bırakmazken, yürüyüş yaklaşık 3 kilometre sürdü.

Etkinlik hakkında bilgi veren AÜ. Gerentoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülüşan Başıbüyük, 18-24 Mart arasının Yaşlılara Saygı Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Yaşlılığın bir süreç olduğunu ve Türkiye’nin nüfusunun hızla yaşlandığına dikkati çeken Başıbüyük, “TÜİK verilerine göre 65 yaş üstü kişi sayısında da artış var. Biz bu farkındalığı oluşturarak sağlıklı ve bilinçli bir yaşlanmanın temellerini oluşturmak istiyoruz. Herkes yaşlanacak bu biyolojik bir süreç. Başarılı ve sağlıklı yaşlanmak gerekiyor. Hayatımızda egzersiz, spor, bilinçli beslenmenin olduğu güzel bir yaşlılık dönemi oluşturmalıyız” diye konuştu.

"Ülke nüfusunun yüzde 8’ini oluşturuyor"

Farkındalığı oluşturmak amacıyla AÜ yerleşkesi içinde taze yürüyüş etkinliği düzenlediklerini ifade eden Başıbüyük, yaşılar ve lisans öğrencilerinin bu yürüyüşe destek verdiğini bildirdi.

Türkiye nüfusunun içinde yüzde 8 oranında yaşlı nüfus olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Başıbüyük, “Kişisel olarak yaşlılık 60 ve 65 yaş sonrasında başlıyor. Ama bağımlı yaşlılık 75 yaş civarında. Demografik olarak artan bu yaşlı nüfus hayatımızdan kopmayacağız. Hep birlikte yaşlanacağız. Bu farkındalığı oluşturarak bilinçli bireyler, kendi hayatlarının ileriki evrelerinde nasıl yaşlanabilir, bunu öğretiyoruz. Toplum iyi bir şekilde yaşlanmaya hazırlanırsa ileriki süreçte topluma getireceği maliyetleri hem sağlık hem hastalık boyutuyla bir çok yükü hafifletmiş olacağız” dedi.

"Farkındalık yürüyüşü"

AÜ Gereontoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr.Prof.Dr.İsmail Tufan, bugün herkesin haftası olduğunu belirterek, insanın bir günde yaşlanmadığını bunun bir süreç olduğuna dikkat çekti.

Doğumdan ölüme kadar yaşlanma süreci olduğunu kaydeden Prof.Dr. Tufan, “Bu sürecin haftasına dikkat çekmek istiyoruz. Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Gereontoloji Bölümü ve AÜ içinde faaliyet gösteren 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle birlikte bugün tüm kuşakların bir araya geldiği bir farkındalık yürüyüşü yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

"İkinci şansı oldu"

Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden 72 yaşındaki Ayla Caner, derslere katılmasıyla birlikte hayatında değişiklikler meydana geldiğini söyledi.

Hem psikolojik hem sosyal olarak çok daha farklı işler yapabileceğini öğrendiğini dile getiren Caner, “İçindeki aktiviteler oraya çıktı. Yeni arkadaşlıklar kurdum. Benim hayatımda ikinci şansı burası, birinci şansım eşimdi. Onu kaybettikten sonra, burayla karşılaşmam benim için büyük bir şans oldu” diye konuştu.