Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde polikliniklere ulaşmakta zorluk çeken yaşlı ve engelli vatandaşlar için elektrikli golf bisikletleri hizmet vermeye başladı.
29 Ekim 2017 tarihinde faaliyet geçen ve henüz resmi açılışı yapılmayan 624 yataklı hastanede iki adet elektrikli golf bisikleti günün 24 saati yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet veriyor.
Yaşlı ve engelliler otobüs durağından alınıyor
Hastanenin polikliniklerinin bulunduğu alana ulaşmakta zorluk çeken engelli, yaşlı ve bebekli aileler otobüs durağından veya otoparktan alınarak gitmek istedikleri polikliniğe kadar götürülüyor. Araçlar, hastanenin üst katlarındaki polikliniklere asansörler kanalıyla taşınıyor. Hastalar tedavilerinin ardından tekrar alındıkları noktaya bırakılıyor.
Hastalar memnun
Hastanenin elektrikli golf bisikleti uygulamasından memnun olduğunu belirten vatandaşlar, "Çok güzel. Bunu yapanlardan Allah bin kere razı olsun. Bizim için çok kolaylaştırıcı bir uygulama. Otobüsten indikten sonra alıyorlar, hastane içine kadar, buradan istersek gideceğimiz polikliniğe kadar götürüyorlar ve muayene sonrası tekrar otobüs durağına kadar getiriyorlar" dedi.
"Hastalarımızı istedikleri polikliniğe taşıyoruz"
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ümit Başar Semiz, "Yeni binamızın meyilli arazisinden dolayı ana giriş kapısı ile yol arasında hastalarımızın yaşlı ve engelli olanları için ciddi mesafe ulaşmaları için bu konuda en kısa zamanda çözüm bulabilmek için ne yapabileceğimizi düşündük. Elektrikli taşıma araçları temin ettik. Özellikle yaşlı, engelli ve yürümesi mümkün olmayan hastalarımızı otobüsten indikleri andan itibaren hastanenin girişine, hatta hastanenin içine kadar ilgili polikliniklere, görüntüleme merkezlerine, laboratuvarlara kadar nereye gitmek istiyorlarsa oraya kadar teslim ediyoruz. Bu uygulamadan vatandaşlarımız son derece memnunlar. Fiziki şartlarımızdan dolayı bu süreci böyle idare ediyoruz ama gerekli projelerimizin onaylanmasından sonra inşallah aynen havaalanlarındaki gibi bir yürüyen merdiven ana yoldan hastanemizin girişine kadar yapmayı planlıyoruz. Ayrıca hastanemizin içerisinde üst katlara ulaşan pratik olarak kullanabilecekleri asansörler dışında bir yürüyen merdiven yapmayı inşallah planlıyoruz. Bu tip golf arabasına benzeyen projeleri nadiren de olsa daha önce bazı özel hastanelerde görmüştüm. Biz bunu eski hastanemizden buraya taşınmadan önce planladık ve taşındıktan çok kısa bir süre sonra da uygulamayı devreye soktuk" dedi.
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