Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde polikliniklere ulaşmakta zorluk çeken yaşlı ve engelli vatandaşlar için elektrikli golf bisikletleri hizmet vermeye başladı.

29 Ekim 2017 tarihinde faaliyet geçen ve henüz resmi açılışı yapılmayan 624 yataklı hastanede iki adet elektrikli golf bisikleti günün 24 saati yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet veriyor.

Yaşlı ve engelliler otobüs durağından alınıyor

Hastanenin polikliniklerinin bulunduğu alana ulaşmakta zorluk çeken engelli, yaşlı ve bebekli aileler otobüs durağından veya otoparktan alınarak gitmek istedikleri polikliniğe kadar götürülüyor. Araçlar, hastanenin üst katlarındaki polikliniklere asansörler kanalıyla taşınıyor. Hastalar tedavilerinin ardından tekrar alındıkları noktaya bırakılıyor.

Hastalar memnun

Hastanenin elektrikli golf bisikleti uygulamasından memnun olduğunu belirten vatandaşlar, "Çok güzel. Bunu yapanlardan Allah bin kere razı olsun. Bizim için çok kolaylaştırıcı bir uygulama. Otobüsten indikten sonra alıyorlar, hastane içine kadar, buradan istersek gideceğimiz polikliniğe kadar götürüyorlar ve muayene sonrası tekrar otobüs durağına kadar getiriyorlar" dedi.