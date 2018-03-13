HABER

Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 12:12 | Son Güncelleme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde polikliniklere ulaşmakta zorluk çeken yaşlı ve engelli vatandaşlar için elektrikli golf bisikletleri hizmet vermeye başladı.29 Ekim 2017 tarihinde faaliyet geçen ve henüz resmi açılışı yapılmayan 624 yataklı hastanede iki adet elektrikli golf bisikleti günün 24 saati yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet veriyor.Yaşlı ve engelliler otobüs durağından alınıyorHastanenin polikliniklerinin bulunduğu alana ulaşmakta zorluk çeken engelli, yaşlı ve bebekli aileler otobüs durağından veya otoparktan alınarak gitmek istedikleri polikliniğe kadar götürülüyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde polikliniklere ulaşmakta zorluk çeken yaşlı ve engelli vatandaşlar için elektrikli golf bisikletleri hizmet vermeye başladı.
29 Ekim 2017 tarihinde faaliyet geçen ve henüz resmi açılışı yapılmayan 624 yataklı hastanede iki adet elektrikli golf bisikleti günün 24 saati yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet veriyor.

Yaşlı ve engelliler otobüs durağından alınıyor
Hastanenin polikliniklerinin bulunduğu alana ulaşmakta zorluk çeken engelli, yaşlı ve bebekli aileler otobüs durağından veya otoparktan alınarak gitmek istedikleri polikliniğe kadar götürülüyor. Araçlar, hastanenin üst katlarındaki polikliniklere asansörler kanalıyla taşınıyor. Hastalar tedavilerinin ardından tekrar alındıkları noktaya bırakılıyor.

Hastalar memnun
Hastanenin elektrikli golf bisikleti uygulamasından memnun olduğunu belirten vatandaşlar, "Çok güzel. Bunu yapanlardan Allah bin kere razı olsun. Bizim için çok kolaylaştırıcı bir uygulama. Otobüsten indikten sonra alıyorlar, hastane içine kadar, buradan istersek gideceğimiz polikliniğe kadar götürüyorlar ve muayene sonrası tekrar otobüs durağına kadar getiriyorlar" dedi.

"Hastalarımızı istedikleri polikliniğe taşıyoruz"
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ümit Başar Semiz, "Yeni binamızın meyilli arazisinden dolayı ana giriş kapısı ile yol arasında hastalarımızın yaşlı ve engelli olanları için ciddi mesafe ulaşmaları için bu konuda en kısa zamanda çözüm bulabilmek için ne yapabileceğimizi düşündük. Elektrikli taşıma araçları temin ettik. Özellikle yaşlı, engelli ve yürümesi mümkün olmayan hastalarımızı otobüsten indikleri andan itibaren hastanenin girişine, hatta hastanenin içine kadar ilgili polikliniklere, görüntüleme merkezlerine, laboratuvarlara kadar nereye gitmek istiyorlarsa oraya kadar teslim ediyoruz. Bu uygulamadan vatandaşlarımız son derece memnunlar. Fiziki şartlarımızdan dolayı bu süreci böyle idare ediyoruz ama gerekli projelerimizin onaylanmasından sonra inşallah aynen havaalanlarındaki gibi bir yürüyen merdiven ana yoldan hastanemizin girişine kadar yapmayı planlıyoruz. Ayrıca hastanemizin içerisinde üst katlara ulaşan pratik olarak kullanabilecekleri asansörler dışında bir yürüyen merdiven yapmayı inşallah planlıyoruz. Bu tip golf arabasına benzeyen projeleri nadiren de olsa daha önce bazı özel hastanelerde görmüştüm. Biz bunu eski hastanemizden buraya taşınmadan önce planladık ve taşındıktan çok kısa bir süre sonra da uygulamayı devreye soktuk" dedi.

Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet

1 / 7

Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet

Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet
2 / 7

Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet

Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet
3 / 7

Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet

Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet
4 / 7

Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet

Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet
5 / 7

Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet

Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet
6 / 7

Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet

Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet
7 / 7

Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet

Yaşlı ve engelli hastalara golf araçlı hizmet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Ateş sayesinde hastalıklar önceden belirlenebilir!

Ateş sayesinde hastalıklar önceden belirlenebilir!

Yeni doğan bebeklerde işitme kaybına dikkat

Yeni doğan bebeklerde işitme kaybına dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkalarını şımarttığınız gibi kendinizi de şımartın

Başkalarını şımarttığınız gibi kendinizi de şımartın

14 Mart Tıp Bayramı kutlanıyor

14 Mart Tıp Bayramı kutlanıyor

İş adamlarına sağlık indirimi

İş adamlarına sağlık indirimi

Opr. Dr. Tutarlı: Göz tansiyonu tedavi edilmezse körlüğe neden olabilir

Opr. Dr. Tutarlı: Göz tansiyonu tedavi edilmezse körlüğe neden olabilir

Benlerdeki değişimlere dikkat

Benlerdeki değişimlere dikkat

Erken teşhis edilmeyen glokom körlük nedeni

Erken teşhis edilmeyen glokom körlük nedeni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.