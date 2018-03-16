Yaşlıdır unutur demeyin!

Dünya Sağlık Örgütü, 65 yaş ve üzerini yaşlı olarak kabul ediyor. Ülkemizde 18-24 Mart Yaşlılar Haftası olarak anılıyor. Haftada yaşlılık döneminin sorunlar konusunda farkındalık oluşturmaya çalışılıyor.
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, yaşlılık döneminde ruhsal anlamda da değişikliklerin yaşanabileceğini, bazı hastalıkların da ortaya çıkabileceğini söyledi.
Bunama, yaşlanmaya bağlı beyin dejeneresidir
Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “Yaşlılık döneminde ruhsal hastalıkların hemen hepsi görülebilir. Özel olarak bu döneme ait olan ruhsal sorun bunamadır. Bu rahatsızlık yaşlanmaya bağlı beynin dejenere olması olarak açıklanabilir” dedi. Yaşlıların unutkanlıklarını dikkate almak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “Çoğu zaman bu bulgular bir demansın başlangıcı olabilir” uyarısında bulundu.
Depresyon ve anksiyete bozuklukları görülebilir
Bunun dışında diğer hastalıkların da yaşlılıkta gözlenebileceğini ifade eden Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “En sık görülenleri depresyon ve anksiyete bozukluklarıdır. Bunu da beynin yaşlanmasına bağlayabileceğimiz gibi, diğer bedensel hastalıklar ve onların tedavisi için kullanılan ilaçlar da bu hastalıkları ortaya çıkarır. Ayrıca depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıkların yaşlılarda görülmesinin bir diğer nedeni de sosyal yaşamdan geri çekilmeye bağlı işe yaramazlık duygusunun ön plana çıkmasıdır” diye konuştu.
Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, geçmişte bazı hastalıkların yaşlılığa bağlı olduğu fikri çok ön plana çıktığını, hatta yaşlılık depresyonu gibi tanılar kullanıldığını ifade ederek “Ancak daha sonra yapılan araştırmalarda ne etken ne ilerleyiş ne de tedavi açısından diğer yaşlarda görülen benzer hastalıklardan farklarının olmadığı ortaya çıkmıştır” dedi.
Her gün dışarıya çıkılmalı
Yaşlıların mümkün olduğu kadar sosyal yaşamdan uzaklaşmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “Her gün evlerinden dışarı çıkmalı, sürdürebildiği kadar yaşamlarının bağımsız olarak sürdürmelidir. Beyni çalıştıracak zihinsel uğraşları olmalıdır. Yeni bir şeyler öğrenmek kitap okumak çok faydalı olabilir” tavsiyesinde bulundu.
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