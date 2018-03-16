HABER

Yaşlıdır unutur demeyin!

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

Yaşlılık döneminde ortaya çıkan unutkanlıkların dikkate alınması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, “Özel olarak bu döneme ait olan ruhsal sorun bunamadır. Bu dönemde ortaya çıkan unutkanlıklar dikkate alınmalıdır. Çoğu zaman bu bulgular demansın başlangıcı olabilir” uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre, sosyal hayattan kopmamak ve her gün dışarıya çıkmak gerekiyor.

Yaşlıdır unutur demeyin!

Dünya Sağlık Örgütü, 65 yaş ve üzerini yaşlı olarak kabul ediyor. Ülkemizde 18-24 Mart Yaşlılar Haftası olarak anılıyor. Haftada yaşlılık döneminin sorunlar konusunda farkındalık oluşturmaya çalışılıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, yaşlılık döneminde ruhsal anlamda da değişikliklerin yaşanabileceğini, bazı hastalıkların da ortaya çıkabileceğini söyledi.

Bunama, yaşlanmaya bağlı beyin dejeneresidir

Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “Yaşlılık döneminde ruhsal hastalıkların hemen hepsi görülebilir. Özel olarak bu döneme ait olan ruhsal sorun bunamadır. Bu rahatsızlık yaşlanmaya bağlı beynin dejenere olması olarak açıklanabilir” dedi. Yaşlıların unutkanlıklarını dikkate almak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “Çoğu zaman bu bulgular bir demansın başlangıcı olabilir” uyarısında bulundu.

Depresyon ve anksiyete bozuklukları görülebilir

Bunun dışında diğer hastalıkların da yaşlılıkta gözlenebileceğini ifade eden Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “En sık görülenleri depresyon ve anksiyete bozukluklarıdır. Bunu da beynin yaşlanmasına bağlayabileceğimiz gibi, diğer bedensel hastalıklar ve onların tedavisi için kullanılan ilaçlar da bu hastalıkları ortaya çıkarır. Ayrıca depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıkların yaşlılarda görülmesinin bir diğer nedeni de sosyal yaşamdan geri çekilmeye bağlı işe yaramazlık duygusunun ön plana çıkmasıdır” diye konuştu.

Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, geçmişte bazı hastalıkların yaşlılığa bağlı olduğu fikri çok ön plana çıktığını, hatta yaşlılık depresyonu gibi tanılar kullanıldığını ifade ederek “Ancak daha sonra yapılan araştırmalarda ne etken ne ilerleyiş ne de tedavi açısından diğer yaşlarda görülen benzer hastalıklardan farklarının olmadığı ortaya çıkmıştır” dedi.

Her gün dışarıya çıkılmalı

Yaşlıların mümkün olduğu kadar sosyal yaşamdan uzaklaşmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “Her gün evlerinden dışarı çıkmalı, sürdürebildiği kadar yaşamlarının bağımsız olarak sürdürmelidir. Beyni çalıştıracak zihinsel uğraşları olmalıdır. Yeni bir şeyler öğrenmek kitap okumak çok faydalı olabilir” tavsiyesinde bulundu.

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
unutkanlık demans

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

İlginizi Çekebilir

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaş ayrımı gözetmiyor! Çocuklarınız risk altında

Yaş ayrımı gözetmiyor! Çocuklarınız risk altında

Cep telefonu kullanırken bunlara dikkat edin! Mutlulukla ilişkili!

Cep telefonu kullanırken bunlara dikkat edin! Mutlulukla ilişkili!

Bu 6 hatadan gözlerinizi sakının!

Bu 6 hatadan gözlerinizi sakının!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mide küçültme ameliyatı geçiren hastaların ruhsal değimi nasıl etkileniyor?

Mide küçültme ameliyatı geçiren hastaların ruhsal değimi nasıl etkileniyor?

Mevsim geçişinde hasta olmamak için 8 öneri!

Mevsim geçişinde hasta olmamak için 8 öneri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.