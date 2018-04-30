- "Yaşlılar için yalnızlık sağlık problemi"

SERVET TÜMER - Akademik Geriatri Derneği 2. Başkanı Prof.Dr. Teslime Atlı, "Yaşlılarda en az üç kişiden biri öğün atlıyor. Dolayısıyla yaşlılarda fazla beslenmek değil, yetersiz ve sağlıksız beslenmek ciddi bir problem. Özellikle yalnız yaşayan yaşlılar, çok hastalığı olan yaşlılar, çok ilaç kullananlar, bu açıdan ciddi risk altında." dedi.

Antalya'da, Akademik Geriatri Derneği'nin düzenlediği, "11. Akademik Geriatri Kongresi" için gelen derneğin ikinci başkanı Prof. Dr. Teslime Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşam için mutluluk ve sosyal hayat önerdiklerini vurguladı.

İnsanların sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini belirten Atlı, "İnsan sağlığı için neler iyi geliyorsa, yaşlanmayı geciktirmek için de aynı şeyler iyi gelir. Bunun için sağlıklı besleneceğiz, egzersiz yapacağız, kilomuza dikkat edeceğiz, depresyondan kaçınacağız, aktif olacağız." dedi.

Özellikle yaşlıların yanlış beslendiğine işaret eden Atlı, şöyle konuştu:

"Gerçekten yaşlılar bir şeyler yiyor ama hep yanlış besleniyorlar. Özellikle bizim ülkemizde karbonhidrattan zengin besleniyorlar. Proteinleri çok yetersiz yiyorlar. Yaşlılarda en az üç kişiden biri öğün atlıyor. Dolayısıyla yaşlılarda fazla beslenmek değil, yetersiz ve sağlıksız beslenmek ciddi bir problem. Özellikle yalnız yaşayan yaşlılar, çok hastalığı olan yaşlılar, çok ilaç kullananlar, bu açıdan ciddi risk altında."