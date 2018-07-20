Yaşlılarda düşme sorunu nasıl önlenir? İşte yaşlılarda düşmeyi engellemek için 8 öneri

İleri yaşta ortaya çıkan düşme vakaları sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor. Yaşlılarda oluşan düşme vakalarının yüzde 70’i yaralanmayla sonuçlanırken, en çok kalça ve ön kol kırıkları görülüyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda düşme vakalarının çok ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Davud Yasmin, “İlerleyen yaşlarda kemik erimesi de kırığın oluşmasını kolaylaştırıyor. Bu yüzden yaşlı hasta kırıklarını tedavi ederken kaynamayı kuvvetlendirmek için başka bir kemik dokusundan kemik nakli, kemik çimentosu ve kırığın kısaltılarak kaynatılmaya çalışılması gibi yollar izlenebiliyor” dedi.

Yaşlılar farklı sebeplerle düşme sorunu yaşıyor. Özellikle denge bozuklukları, işitsel ve görsel algılamadaki zayıflama, ileri yaşta düşme vakalarını arttırıyor. Yaşlılarda oluşan düşme vakalarının yüzde 70’inin yaralanmayla sonuçlandığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Davud Yasmin, “Bu ciddi tehlikenin önüne geçmek için evlerde bir dizi önlem almak gerekiyor” dedi.

YAŞLILARDA DÜŞME SONUCU OLUŞAN KIRIĞIN KENDİSİ KADAR KOMPLİKASYONLAR DA ÖLÜMCÜL OLABİLİR



Yaşlı kırıklarında, kırığın kendisi kadar oluşan komplikasyonların da ölümcül olabildiğinin altını çizen Dr. Yasmin, “Bu yüzden yaşlı hasta kırıklarında hastayı daha çabuk ayağa kaldıracak kırık tedavi yöntemleri tercih ediliyor. Örneğin, 20-30 yaş arası bir hastadaki kalça kırıklarının neredeyse tamamına yakını implantlar (vida, plak, çivi) yardımıyla kaynatılmaya çalışılırken; yaşlı hastalarda protezle kırığın tamiri kırık parçanın çıkartılıp yerine aynı görevi gören yapay metal implantın yerleştirilmesi yolu seçilebiliyor” ifadesini kullandı.

YAŞLILARIDA DÜŞMEYİ ÖNLEMEK İÇİN 8 ÖNERİ



Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Davud Yasmin, alınacak çevresel önlemlerin hayati önem taşıdığını belirterek düşmekten korunmak için önerilerde bulundu:

Özellikle kişinin takılıp düşmesine yol açacak halı, kilim gibi eşyaları kaldırılmalı ya da yere iyice sabitlenmeli.

Kişinin dengesini koruyabilmesi için baston kullanması teşvik edilmeli.