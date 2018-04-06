Yaşlılık lekelerine peeling ile son

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, yaşlılık lekelerinin peeling ile son bulacağını söyledi.
Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Enzim peeling, vücutta bulunan tüm lekelerde etkili bir yöntem olmakla birlikte en sık güneş lekeleri, lentigo (yaşlılık lekeleri), melazma (doğum lekeleri) tedavisinde etkin bir şekilde uygulanmaktadır" dedi.
Enzim peeling öncesi incelenmesi gereken durumların olduğunu kaydeden Güngen, bu durumları şöyle sıraladı:
"Aktif enfeksiyon ve açık yaraların olması, Aktif uçuk (herpes) virüs enfeksiyonu, Son 3 - 12 ay arasında geçirilmiş orta veya derin peeling, Yoğun sigara kullanımı, Gebelik / emzirme"
Tedavinin iki aşamadan oluştuğunu belirten Güngen, "Birinci aşamada cilt temizlenerek maske uygulaması yapılmaktadır. Bu maske ciltte 8 saat boyunca kalmaktadır. Daha sonra suyla temizlenerek ikinci aşamaya geçilir. Bu aşamada hasta kendisine verilen kremi 3 ay boyunca kullanarak tedavinin sonucunu gözlemleyecektir. İlk haftadan başlayarak 4 - 6 hafta sonunda tedavi sonuçları alınmaktadır" ifadelerini kullandı.
Peeling sonrası için uyarılarda bulunan Güngen, "Direkt güneş ışığına maruz kalınmamalı ve solaryumdan kaçınılmalıdır. Tedavi sonrasında da yüksek faktörlü güneş koruyucular kullanılmalıdır. Yaz aylarında şapka ve gözlük kullanmakta önleyici tedbirler arasındadır. İlk gün duş yapılmamalı, 1 hafta süreyle ılık bir duş tercih edilmelidir" şeklinde konuştu.
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