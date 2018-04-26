Yatmadan önce 5 dakika zıpla zayıfla

Dr. Fevzi Özgönül, yatmadan önce 5 dakika zıplamanın kilo vermede yardımcı olduğunu söyledi.

Dr. Fevzi Özgönül, “Tüm canlılarda olduğu gibi insan vücudu da bir denge düşünülerek yaratılmıştır. Bu dengeye ‘Balans’ diyoruz. Koşarken atlarken ve günlük yaşamda mücadele ederken yani bedenen çalışırken bu balans çok önemlidir. Doğada kaçma ve kovalama işlemi çok önemlidir. Kaçarsan kurtulur ve canını kurtarırsın, kovalayıp yakalarsan karnını doyurur ve hayatına devam edersin. Bu nedenle aslında balans hayati önem taşır. Vücudumuzda bu balansı sağlayan en önemli yapımız tüm vücudumuzu saran ve bize şekil veren bağ dokumuzdur. Bağ dokumuz adı üstünde vücudumuzu saran ve organlarımızı bağlayan, bir arada tutan dokumuz, ne kadar sıkı ve sağlıklı olursa vücudumuz da o derece dengeli olur ve yaşam içinde yapması gereken atlama, zıplama, kaçma ve kovalama işlemlerini o kadar kolay yapar” dedi.

Şişmanlamak ve kilo almanın bağ dokusunun gevşemesi nedeni ile vücudun göbek, basen ve kalça çevresindeki gevşeyen bağ dokusunun boşluklarını yağ dokusu ile doldurması ile oluştuğunu ifade eden Dr. Özgönül, “Eğer vücudun kendi kendini tamir zamanı olan gece saat 23:00 - 02:00 saatlerinden hemen önce zıplayarak veya vücudu silkeleyerek gevşek olduğumuzu ve vücutta sallanan bölgeler olduğu haberini iletebiliriz. Bu sallanan bölgelerdeki boşlukları doldurmak çok zaman alacağı için, vücudun yapacağı ilk iş bağ dokusunu sıkılaştırmak olacaktır. Nasıl ani bir tehlike esnasında içgüdüsel olarak yere çöküp kollarımızı başımızın çevresine sarıyor kendimizi korumaya yani hedef olan bedenimizi küçültmeye çalışıyorsak, zıplama sonrası bedenimiz de kendisini sıkılaştırmaya çalışacaktır” diye konuştu.