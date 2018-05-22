Yavuz Dizdar'dan fıstık stokçularına 'kanser' uyarısı

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - SON günlerde artan fıstık fiyatlarına karşı toptancılar ve baklava üreticileri stokçuları suçladı. Antep fıstığını ellerinde tutan stokçulara uyarıda bulunan Onkolog Dr. Yavuz Dizdar, "Uygun olmayan ortamda bekletilen fıstıkta Aflatoksin ürer, bu da karaciğer kanserine neden olur" dedi.

Kabuklu fıstığın fiyatı 65 liradan, tatlılarda kullanılan İç Antep fıstığının fiyatı ise 210 liraydan satılıyor. Fıstık fiyatlarının bu kadar artması ithal edilmesini de gündeme getirdi. Onkolog Dr. Yavuz Dizdar, ithal fıstığın Türkiye'deki fıstık lezzetini karşılamadığına dikkat çekerek, "Çünkü bu coğrafyadaki fındık ve fıstığın lezzeti diğer ülkelerde yok. O yüzden mecburen yerli fıstık kullanılacak" diye konuştu.

"Stokçular fıstığı elinde tutuyorsa Türkiye'de stokçuluk yapmak suçtur" diyen Dr. Dizdar, "Gerekli merciler bu konuda girişimlerde bulunacaktır. Fıstık ile ilgili ciddi sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

"AFLATOKSİN ÜREDİKTEN SONRA O FISTIKTAN HAYIR GELMEZ"