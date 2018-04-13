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Yaz ayına bakımsız şekilde girmeyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 10:26 | Son Güncelleme

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, yaz aylarında bakımlı olmanın önemli olduğunu söyledi.“Kadınlar ne ister?” sorusunun uzun yıllardır tartışılan ve bir türlü net cevap bulunamayan bir soru olduğunu dile getiren Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Ama biz kadınlar ne istediğimizi çok iyi biliyoruz.

Yaz ayına bakımsız şekilde girmeyin

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, yaz aylarında bakımlı olmanın önemli olduğunu söyledi.
“Kadınlar ne ister?” sorusunun uzun yıllardır tartışılan ve bir türlü net cevap bulunamayan bir soru olduğunu dile getiren Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Ama biz kadınlar ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. Güzel olmak, zayıf olmak, ışıl ışıl bir cilde sahip olmak, yıllara meydan okumak, yer çekimine karşı koymak, tüylerimizden kurtulmak, varsa eğer akne, scar ve lekelerimizden kurtulmak, selülitsiz ve çatlaksız bir vücuda sahip olmak” dedi.
Öncelikle sağlıklı görünen bir cilt ve güvenli bakışlar için değişime yüzden başlanılması gerektiğini ifade eden Güngen, “Hamilelik öncesi veya sonrası dökülen ya da zayıflayan kaşlara kendi kaşlarınızdan farksız, kıl görünümlü kalıcı makyaj yaptırabilirsiniz. Kıl tekniği adı verilen bu uygulama sadece cansız ve seyrek kaşlar için değil düşük, yorgun ve üzgün ifade veren kaşlar için de harika bir yöntemdir. Kaşlarınız sadece yarım saat gibi kısa bir sürede istediğiniz forma kavuşur. Dudak kontürü ise dudak çizgisi net olmayan, pigment kaybı ve anatomik şekil bozukluğu olan ya da ruj tazelemekle uğraşmak istemeyen kadınlara birebir. Bu metotla 1-2 yıl arasında değişen uzun bir süre dudaklarınızla uğraşmayı unutacaksınız” diye konuştu.
Bakışlara ifade katıp, gözleri daha iri gösteren, yorgun gözlere enerji katan, kirpiklere dolgun görünüm veren kalıcı eyeliner ve dipliner uygulamasının ayrıca göz makyajına zaman ayırmaktan kurtaracağını kaydeden Uzman Estetisyen Güngen, “Sabahları taptaze ve bakımlı uyanacaksınız. Bu yöntemle 2 ile 3 yıl arasında bir rahatlığa kavuşacaksınız. Bu uygulamaya bir de far eklemek isterseniz istediğiniz renk geçişleri uygulanarak buğulu bakışlar elde edebilirsiniz. Kalıcı far uygulaması da 6-8 ay gibi bir süre dayanıklılık gösterir” açıklamalarında bulundu.

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