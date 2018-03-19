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Yaz ayına selülit problemi olmadan girin

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2018 10:56 | Son Güncelleme

Dr.

Yaz ayına selülit problemi olmadan girin

Dr. Emrah Çinik, AWT uygulaması ile yaz ayına selülit problemi olmadan girilebileceğini söyledi.
Çinik Estetik Merkezinden Dr. Emrah Çinik, “Etkili sonuç göstermesi ile dünyada hızla kullanımı artan selülit, bölgesel zayıflama ve cilt sıkılaştırma tedavisinde zirveye yerleşen AWT (Akustik Dalga Terapisi)nin İzmir’de ilk kez uygulanmaya başlanmıştır. Vücuttaki tüm yağ katmanları içinde yalnızca yüzeyel cilt altı tabaka selülitten etkilenir. Yüzeyel tabaka kilo kaybından etkilenen en son tabakadır. Bu nedenle egzersiz ve kilo verme selüliti ortadan kaldırmamaktadır. Düzenli olarak egzersiz yapan ve düşük yağlı beslenme diyetleri uygulayan kadınlarda bile hala selülit görülebilmektedir. Bu durum, selülitin kontrol altına alınmasını ve selülit tedavisini tümüyle farklı bir sorun haline getirmektedir” dedi.
Dr. Emrah Çinik tedavi yöntemlerini şöyle sıraladı:
“Selülit tedavisinde gelişen teknoloji sayesinde her geçen gün daha önemli adımlar atılıyor. Bu yöntemlerin en başında mezoterapi ve liposuction geliyor. Öyle ki bu yöntemler sayesinde çok ileri derecedeki selülitler bile kolaylıkla tedavi edilebiliyor. Ancak çok fazla şikayetiniz yoksa kozmetiklerin yardımıyla da bu işi halledebilirsiniz. Birçok kozmetik firmasının piyasa çıkardığı selülit giderici ve inceltici ürünleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu ürünleri düzenli kullanarak ve tabii ki bunun yanısıra spor yapıp ve düzenli beslenerek olumlu sonuçlar almanız mümkün.”

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